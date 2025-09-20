Nel nome di ‘Marghe’. Gli amici cestisti in campo per Admo

Anche quest’anno, come ogni estate dal 2010 in poi, l’associazione sportiva Marghe All Star ha fornito il suo sostegno ad Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo: ieri, infatti, presso la struttura sportiva di Raketown in via Lunga, i ragazzi del ‘Marghe’ hanno devoluto a tale causa i 2.000 euro ricavati grazie alla 24 ore di basket organizzata lo scorso 21 e 22 giugno.

Questa, del resto, è la missione dell’associazione sportiva dilettantistica nata in memoria di Matteo Margheritini, giovane cestista impegnato nelle serie minori forlivesi, scomparso nel 2009 a causa di una leucemia: a lui sono stati poi intitolati sia il più importante torneo estivo di basket forlivese, sia il campetto del parco di via Dragoni.

Da due anni, la passione degli amici di sempre è sfociata nella 24 ore di basket, una giornata di gioco, patrocinata anche dal Comune di Forlì, che coinvolge tante realtà sportive e del territorio, come Forlifarma (le farmacie comunali sono il ‘main sponsor’ del torneo), le cooperative sociali CavaRei e Rulli Frulli, oltre alla Tam Tangram Band.

Grazie alla passione e all’impegno dei Marghe, che anche in inverno organizza alcune squadre amatoriali di basket, anche quest’anno è stato possibile realizzare una donazione per Admo, al fine di sostenere le attività di ricerca e di prevenzione portate avanti dall’associazione.

Valerio Rustignoli