Nel nome di padre Raffaello. Evento di raccolta fondi per la missione in Africa

Domenica 24 settembre nel parco di Rocca delle Caminate gli ex scout del Gruppo FO 3° di Santa Maria del Fiore organizzano un evento di raccolta fondi a sostegno della missione in Etiopia di Padre Raffaello del Debole e della clinica da lui fondata a Duga, nel Paese africano. Il ritrovo è alle ore 9, seguiranno la messa alle 9.30 e il pranzo comunitario alle 12.30 (costo 20 euro, info e prenotazioni entro oggi: Nadia 328.8056350; Angelo 366.9609077 e Graziano 335.6281364).

Durante la giornata, che si concluderà alle 17.30, vi saranno incontri, giochi e attività. Si tratta, come affermano gli organizzatori, di un’iniziativa dal duplice scopo, dove ci sarà la possibilità di "raccogliere fondi a favore della missione e della clinica e sarà anche l’occasione per ricordare a tutti coloro che lo hanno conosciuto, e anche a chi ne ha solo sentito parlare, la figura del missionario cappuccino che ha dedicato gran parte della propria vita ad alleviare le sofferenze e i bisogni degli ultimi della terra".

Padre Raffaello, nato nel 1934 a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo e deceduto lo scorso 7 agosto a Duga, dove è sepolto, ha un forte legame con Forlì. Nell’ottobre 1967, infatti, venne inviato in città come assistente spirituale del gruppo Scout FO 3° nella parrocchia di Santa Maria del Fiore in via Ravegnana. Qui rimase solo tre anni ma, come sottolineano ancora i promotori dell’evento, fu un tempo "sufficiente per far germogliare in tanti ragazzi che lo hanno conosciuto il seme dell’impegno a favore dei più deboli e dei bisognosi. Non aveva necessità di far ricorso alla sua elevata preparazione spirituale e teologica, ma sapeva colpire i ragazzi con l’umiltà della sua fede e con l’esempio concreto del rimboccarsi le maniche e partecipare alla raccolta della carta e del ferrovecchio per raccogliere soldi da destinare a chi più ne aveva bisogno, in Africa come pure nella parrocchia".

Il sacerdote, che dopo l’ordinazione nel 1963 prestò servizio a Bologna, Lugo, Cesena, Casola Valsenio e Faenza, nel 1971 partì per l’Etiopia. Durante la sua lunga attività missionaria ha promosso anche la costruzione di opere idrauliche, stradali, edilizie, scuole, ambulatori. "La clinica – spiegano gli ex scout – come la missione, ha continuo bisogno di risorse per far fronte alle molteplici esigenze che deve affrontare quotidianamente. Ed è proprio per contribuire alla raccolta di queste risorse che un gruppo di ex scout del gruppo FO 3° di Santa Maria del Fiore si è fatto promotore di una serie di iniziative volte a concretizzare questo scopo nel nome, e oggi ancor più nel ricordo, di Padre Raffaello".

