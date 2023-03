Nel nome di Pambianco Emozioni per i ciclisti tra piazza, velodromo e la sua Bertinoro

La nostra piccola Parigi-Roubaix, con ampi tratti di sterrato e pavè, ha regalato emozioni agli appassionati che hanno seguito numerosi la gara sia sul tracciato (per un totale di 139 chilometri percorsi a una media vicino ai 38 km all’ora) sia sul maxi schermo nell’area esterna al velodromo, grazie alla diretta di Raisport. La tappa Forlì-Forlì della ‘Coppi e Bartali’ viene vinta dall’irlandese Ben Healy (team Ef Education First EasyPost) che precede, sul traguardo del velodromo ‘Glauco Servadei’, un generoso Domenico Pozzovivo e l’ucraino Mark Padun (lo svizzero Mauro Schmid rimane leader della corsa).

Piazza Saffi si è animata fin dal primo mattino con il ‘villaggio’ della carovana ciclistica, con i colorati mezzi dell’organizzazione e delle squadre ad attirare l’attenzione e la curiosità dei forlivesi. Dopo la presentazione delle squadre, salutate con le bandierine tricolori anche da alcuni bambini delle scuole cittadine, il via alla tappa alle 12: corsa che è si è animata sulla salita di Monte Cavallo con una fuga che ha toccato un vantaggio massimo di 1’30” sul gruppo. Dopo l’ultimo tratto di sterrato un Pozzovivo particolarmente attivo ha allungato insieme a Padun e Healy e il terzetto è riuscito a mantenere un vantaggio sufficiente sul gruppo che inseguiva fino ad entrare nel velodromo forlivese per contendersi la vittoria finale, uno spettacolo sotto gli occhi degli spettatori seduti nelle tribune. Al mattino in piazza era presente un migliaio di persone, all’epilogo in viale Roma circa 500.

Al termine della tappa, sul palco delle premiazioni si sono succeduti gli atleti, omaggiati con la tradizionale caveja, simbolo della Romagna, con gli appassionati vicino alle transenne per vedere da vicino e fotografare i corridori. Il sindaco Gian Luca Zattini ha premiato il vincitore della corsa Healy, mentre il secondo classificato Pozzovivo ha ricevuto i complimenti dal vice sindaco Mezzacapo. Padun, terzo nella volata finale, è stato premiato da Riziero Baldini, figlio di Ercole, mentre Pozzovivo ha ricevuto anche il premio per Il traguardo volante di Bertinoro da Paolo Pambianco, figlio di Arnaldo (davanti a casa di Gabanì era sfrecciato Healy, che ha poi vinto la tappa): una cassa di vini bertinoresi.

I due campioni forlivesi Baldini e Pambianco, a cui era dedicata la tappa, hanno probabilmente sorriso dal cielo, rivali in bicicletta, ma amici nella vita. "Per me è motivo di grande soddisfazione – afferma commosso Paolo Pambianco – vedere tante gente qui al velodromo, anche in onore di mio padre, che sento sempre vicino. Ercole e Arnaldo sono stati due personaggi che hanno onorato la Romagna, terra di grandi campioni come era anche Marco Pantani... E mi auguro che l’idea di una ‘classica’ in linea intitolata a loro due da inserire nel calendario ciclistico possa realizzarsi: sarebbe un grande risultato".

Gianni Bonali