Massimo Pandolfi
Forlì
Nel nome di Pasolini: stasera il film 'Macchinazione'
29 ott 2025
29 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
Nel nome di Pasolini: stasera il film ’Macchinazione’

Nella sede della Cgil si proietta il lavoro del regista David Grieco.

Un primo piano dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, assassinato a Ostia cinquant’anni fa, il 2 novembre 1975

Nell’ambito della rassegna cinematografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa (2 Novembre 1975) l’associazione Luciano Lama, organizza la proiezione del film ‘La Macchinazione’. L’appuntamento è questa sera alle ore 20:30 in sala Lama presso Cgil, in via Pelacano 7.

Il film di David Grieco ricostruisce gli ultimi mesi di vita di Pier Paolo Pasolini, concentrandosi sul periodo in cui stava completando le sue opere più controverse, tra cui il film ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’ e il romanzo incompiuto ‘Petrolio’. Grieco, che conosceva personalmente Pasolini, propone una visione intima e riflessiva dell’intellettuale, mostrando anche le tensioni politiche, sociali e culturali che circondavano la sua figura. Il film esplora il rapporto tra Pasolini e Pino Pelosi, giovane di borgata coinvolto negli eventi che portarono all’omicidio.

La scelta di concentrarsi su questa relazione permette al regista di mostrare le dinamiche di potere, manipolazione e fragilità umana. Pasolini è interpretato magistralmente da Massimo Ranieri. L’ingresso è libero. Alla proiezione seguirà il commento di Miro Gori, esperto cinematografico, e Domenico Guzzo, docente del Dipartimento di Criminologia e direttore dell’Istituto storico della Resistenza.

Cinema