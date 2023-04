Nel nome di San Pellegrino Letture, musiche e visite guidate "Conosciamo meglio il santo"

Al via la prima edizione delle ’Giornate Pellegriniane’ che si svolgeranno oggi, domani e sabato 29 aprile. A promuoverle sono la Comunità dei Servi di Maria della Basilica di San Pellegrino, l’Ordine secolare di Forlì, presieduto da Antonella Gioiello, il Terz’Ordine dei Servi di Maria e gli amici della Basilica. Durante le giornate ci saranno vari eventi anche in vista della festa, l’1 maggio, di San Pellegrino Laziosi, compatrono di Forlì. Le iniziative sono realizzate con il contributo dell’associazione Dino Amadori e di Confedilizia Forlì-Cesena. Stasera alle 21 nella basilica di San Pellegrino ’Costruire comunità’, lettura recitata di brani dalla Regola di San Benedetto, accompagnata da musiche originali di don Felice Brognoli, parroco della Pianta, con la partecipazione, fra gli altri lettori, di Andrea Pompignoli, Arianna Pivi, lo stesso don Felice, Fausto Bandini e Francesca Giardini. L’iniziativa è a cura del Gruppo Teatro della Pianta.

Domani, poi, vi saranno visite guidate alla Basilica di piazza Morgagni per scoprire la figura e la storia di San Pellegrino, con visite guidate alle ore 9, 9.45, 10.30 e 11.15. Sabato 29 alle 15, con ritrovo in piazza Melozzo 7, davanti alla chiesa della Trinità, visita guidata alla casa natale del Santo, in via Giovita Lazzarini, grazie anche alla disponibilità della famiglia Zambelli, proprietaria dell’immobile, che per l’occasione apre la casa al pubblico. "Queste giornate – afferma il priore della Comunità dei Servi di Maria di Forlì, padre Roger Cabillo – serviranno per far conoscere meglio la figura di San Pellegrino agli stessi forlivesi. Ringrazio tutte le persone coinvolte e tutti coloro che vi parteciperanno". Fra i collaboratori vi sono Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno, Umberto Pasqui e Massimiliano Piani.

I promotori dell’evento sottolineano: "L’idea è venuta dal desiderio di far conoscere di più e meglio San Pellegrino Laziosi. In quanto amici della Basilica, abbiamo aiutato, in accordo con la Comunità di Forlì dell’Ordine dei Servi di Maria, ad organizzare il programma. La testimonianza di San Pellegrino è fonte di inestimabile ricchezza, in molteplici direzioni oltre all’aspetto religioso. È motivo di prestigio e di fama in tutto il mondo per la città di Forlì. È una figura che offre anche l’occasione di approfondire il rapporto tra la dimensione razionale e la dimensione spirituale dell’esistenza".

Intanto inizia domani e proseguirà fino a domenica 30 la novena di preghiera. Ogni giorno nella basilica di piazza Morgagni le messe sono celebrate alle 8.30 e 17.30 e nei festivi anche alle 10.30. Alle 17 liturgia della novena, seguita dalla messa animata ogni giorno da una parrocchia o da un vicariato o da un’associazione cattolica.

Alessandro Rondoni