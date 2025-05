Nel nome di Sant’Agostino. La gioia delle monache: "Siamo emozionate"

Il telefono suona nella clausura di via Saffi, a Forlimpopoli: è una serata che le monache agostiniane non dimenticheranno. Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, è stato il superiore generale del loro ordine religioso. "Siamo contente ed emozionate", dice la madre superiora, suor Anna Bruschi. Specie dopo che il pontefice ha citato Sant’Agostino dalla loggia delle benedizioni, affacciato su piazza San Pietro e, idealmente, sul mondo. Leone XIV è un nome e una figura che conoscono bene.

Anche il pensiero di Gianfranco Brunelli va a Sant’Agostino. Il forlivese – che è organizzatore delle grandi mostre al San Domenico, ma soprattutto in questo caso parla in qualità di direttore della rivista ecclesiale ‘Il Regno’ – riflette sul significato dell’elezione: "Prevost è una sintesi degli ultimi due pontificati, quello di Francesco e quello di Benedetto XVI. Da una parte è un profilo sociale, missionario e sinodale, visto che era lui a sottoporre al Papa i nomi dei vescovi. Dall’altra, unisce la prudenza dottrinale. Anche Joseph Ratzinger era un grande estimatore di Sant’Agostino".

Brunelli non conosce personalmente Prevost ("l’ho incrociato una volta sola") ma ne traccia un primo identikit preciso: "Le parole sulla pace sono le prime di Cristo Risorto: unisce questo richiamo alle preoccupazioni attuali. Per lui la fede sarà centrale. Ma è una fede aperta al dialogo, del resto Sant’Agostino si convertì. Ed è aperta alle questioni sociali della modernità, come fu quella di Leone XIII. Insomma una fede aperta alla carità". Altra caratteristica: "È sia missionario sia curiale, visto che viene da uno dei dicasteri che contano di più. E questo potrà aiutarlo nell’organizzazione della Chiesa".

Il nome di Prevost è stato considerato una sorpresa, visto che molti commentatori avevano pensato piuttosto, specie in un conclave breve, al segretario di Stato Pietro Parolin. Anche Brunelli è stupito? "No. Negli ultimi giorni anche i quotidiani italiani davano in crescita le sue quotazioni. Ma soprattutto sapevo che il suo nome circolava tra i sudamericani e, in Europa, tra i tedeschi". A proposito, "anche se è americano non ha nulla a che vedere con Donald Trump".

Ieri sera anche il sindaco Gian Luca Zattini ha voluto dedicare, tramite Facebook, un pensiero a Leone XIV: "Il suo discorso, nel solco della pace e del dialogo tra i popoli, è già per tutti noi un punto di riferimento".