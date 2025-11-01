Nel paese dei falò si fa festa coi ‘Sapori e Mercati d’Autunno’

Si tiene domani a Rocca San Casciano la 21ª edizione della Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta, organizzata dall’associazione di giovani Pro Rocca, col patrocinio del Comune. Spiegano gli organizzatori: "E’ una giornata dedicata ai prodotti e ai sapori della stagione autunnale. In piazza Garibaldi sarà possibile degustare la tradizionale piadina fritta, accompagnata da salumi locali, porcini fritti e tante altre specialità". La piadina fritta, specialità del paese, espande il caratteristico e stuzzichevole profumo, soprattutto durante le varie domeniche che anticipano la Festa del Falò, quando i due rioni Borgo e Mercato, in attesa della serata clou sulle sponde del fiume Montone per l’accensione dei pagliai, si sfidano ai fornelli con la piadina migliore.

Per il pranzo di domani sarà in funzione lo stand gastronomico al coperto, presso il Parco Gramsci o ex Foro Boario, curato dagli chef dell’associazione Pro Rocca, con un menù dedicato ai piatti della tradizione romagnola, basati su prodotti locali di stagione. Per tutta la giornata le vie del paese saranno animate da ambulanti, hobbisti, creativi e artisti; così come saranno aperte le attività commerciali. La sagra sarà allietata dalla musica dal vivo dei Musicanti di San Crispino (dalle 14 circa) e dai giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57 di Meldola, in particolare lungo via Buginello, con area bimbi gonfiabili, esposizioni scout e scuole, mercatini dei bambini.

Per gli amanti delle camminate è in programma un trekking di circa 10 km, con partenza alle ore 9 in piazza Garibaldi, a cura dell’associazione Crinali (info e prenotazione obbligatoria tel. 333.2995827 o 339.4010495; 5 euro per associati e 10 non associati). Il trekking prevede un dislivello di media difficoltà. Lungo il percorso sono previsti ristori (ma portare almeno 1 litro d’acqua, scarpe-scarponi obbligatori).

Per rimanere aggiornati sui dettagli del programma dell’iniziativa è possibile consultare i profili social dell’associazione Pro Rocca. Gli organizzatori dell’escursione promettono "un percorso particolarmente bello, con panorami mozzafiato sulle colline e nei dintorni del paese, con paesaggi autunnali incantevoli, all’altezza dei quadri dei Macchiaioli e di Van Gogh".

Quinto Cappelli