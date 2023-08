Nel paese delle 500 frane "Qui 146 campi danneggiati I raccolti? Sono irraggiungibili"

di Giancarlo Aulizio

Campi devastati, frane, fiumi. Questi i temi toccati in municipio a Modigliana giovedì, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi (con il direttore dell’assessorato, Valtiero Mazzotti). La contabilità delle frane sul territorio comunale di Modigliana è salita a 500: molte di queste hanno distrutto le coltivazioni.

Il direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Rossano Montuschi, ha evidenziato proprio la dimensione dei danni alle aziende agricole: oltre 900 segnalazioni in Romagna e danni stimati in oltre 209 milioni di euro. Modigliana è al secondo posto con 146 segnalazioni, il 16% del totale. La gravità della situazione è stata sottolineata dai rappresentanti delle associazioni agricole e dei produttori vinicoli della associazione ‘Stella dell’Appennino’: ci sono problemi di viabilità perfino per raggiungere le contivazioni, effettuare il raccolto e le lavorazioni. Per non parlare delle problematiche relative al riconoscimento dei danni delle aziende.

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi, presente con la vice Alice Lancioli, ha insistito anche sul tema degli interventi sull’alveo fluviale con la pulizia dei fiumi dalla enorme quantità di legname, la ricostruzione delle aste spondali dopo le alluvioni che hanno portato via e distrutto ettari di terreno coltivato.

Affrontato anche il delicatissimo tema degli interventi per il ripristino della rete fognaria (la cui rottura è da mesi oggetto di preoccupazioni per il sospetto di inquinamento dei fiumi Marzeno e Lamone): "La prossima settimana è previsto l’intervento di ripristino". Le proposte emerse saranno portate al confronto con la struttura del commissario Figliuolo e col Governo. "Molte le critiche – sintetizza Dardi – sui ritardi negli interventi e nell’erogazione dei finanziamenti da parte del Governo, tutti hanno lamentato di non avere ancora ricevuto finanziamenti e di attendere le disposizioni su come procedere per interventi sui campi che hanno subìto i danni delle frane". Questo penalizza drammaticamente tutta la Romagna e, conclude il sindaco: "Nella ricostruzione, nel ripristinare i danni, non possiamo affrontare le lungaggini burocratiche e per questo è emersa dal confronto la proposta di presentare la richiesta di approvare una ‘Legge speciale per la Romagna’. L’impegno è stato assunto dal coordinatore provinciale del ‘Tavolo delle Associazioni Agricole’".