"Nel settore dell’agricoltura è una necessità ineluttabile"

"Con i cambiamenti climatici in atto – spiega Andrea Ferrini, presidente di Condifesa Romagna, che associa oltre mille imprese agricole – assicurare le produzioni agricole è una necessità ineluttabile. Ma dopo un quinquennio di progressivi incrementi dei premi e un 2023 caratterizzato da emergenze climatiche su vari fronti, dall’alluvione alla siccità, dalle grandinate ai danni da vento, il settore ha bisogno di nuove risposte, anche dal settore assicurativo. Ma soprattutto l’agricoltura romagnola non può sobbarcarsi nuovi costi, visto che gli eventi estremi sono in aumento. E’ importante sensibilizzare gli agricoltori a dotarsi di una copertura assicurativa, anche perché gli stessi istituti di credito, nel momento in cui un’impresa accede a un finanziamento chiedono che le sue produzioni siano assicurate. Ma assicurarsi costa sempre di più: tra il 2015 e il 2022 abbiamo riscontrato incrementi medi tra il 30 e il 40% a seconda delle polizze. Condifesa stipula in nome e per conto degli agricoltori soci polizze per il rischio atmosferico, cercando di ottenere le migliori condizioni possibili, ma li invitiamo sempre – conclude Ferrini – ad assicurarsi contro le avversità, a maggior ragione nell’attuale contesto".

Gianni Bonali