Nel weekend attesi anche camperisti da tutta Italia

Non solo rievocazione storica. Da venerdì a domenica, in occasione della Festa nazionale del Plein air, Castrocaro Terme e Terra del Sole accoglieranno i camperisti provenienti da tutta Italia. Molteplici le iniziative promosse per consentire agli ospiti di scoprire i gioielli del territorio comunale. Sabato alle 12 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è previsto il saluto del sindaco Francesco Billi, a seguire aperitivo e consegna delle borse di benvenuto. Dalle 15 alle 16.30 visita guidata a ingresso gratuito al Museo dell’uomo e dell’ambiente. Dalle 18 alle 20 ci si sposta a Castrocaro per il viaggio nei segreti della millenaria fortezza e del suo museo storico archeologico. Il ritrovo è fissato alle 17.45, il costo di partecipazione è di 8 euro; la visita e l’aperitivo all’enoteca sono proposti 15 euro. Nella mattinata di domenica i camperisti potranno visitare il mercato contadino e fare shopping nei negozi mentre nel pomeriggio avranno l’occasione di conoscere Terra del Sole, al centro di una visita in programma dalle 15 alle 17. Il costo è di 5 euro a persona (gratis fino ai 18 anni). Al termine, si potrà assistere alla rievocazione della battaglia sotto le mura medicee, organizzata in seno all’evento AD 1387. Per partecipare alle iniziative proposte, si richiede la prenotazione allo Iat: 0543.769631 - 350.5193970, [email protected].