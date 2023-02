Nella città di Artusi sbarca il College Sushi

di Matteo Bondi

L’inizio della settimana ha coinciso a Forlimpopoli con l’apertura di un nuovo punto vendita della catena forlivese College Sushi. Si tratta del quinto College: si aggiunge infatti ai due presenti a Forlì, oltre a quelli di Faenza e Cesena. Oltre al fondatore della catena, il forlivese Thomas Suriani, a investire sulla cittadina artusiana è stato il 38enne cesenate Enrico Fantini. "Ho abitato a Forlimpopoli per parecchio tempo – racconta Fantini – e ci tenevo parecchio a questa inaugurazione. Penso che la città sia una chicca incastonata tra Forlì e Cesena con grandi potenzialità".

Nel nuovo locale si troveranno sia urakami che pokè da asporto o consegnati direttamente a domicilio. Ci sono a disposizione anche alcuni, pochi, tavolini giusto per un pranzo veloce. "I forlimpopolesi ci hanno accolto con grande calore in questi giorni – racconta ancora Fantini –. Abbiamo deciso di aprire qui anche per servire al meglio il territorio limitrofo. Ci chiamavano già, nei punti di Forlì, da Meldola, Civitella e Bertinoro. Con questo College a Forlimpopoli saremo più vicini e veloci per i nostri clienti di tutti questi territori".

A lavorare all’interno del nuovo punto vendita sono in quattro: alcuni addetti alla preparazione altri alle consegne. Ad inaugurare la nuova attività commerciale, lunedì scorso, è stata la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, che ci ha tenuto a fare un grande in bocca al lupo al giovane staff del locale. College Sushi si trova in corso Mazzini ad angolo con via Duca d’Aosta ed è aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, sia a pranzo che a cena.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato in questa nuova avventura – conclude il giovane imprenditore cesenate –, anche l’amministrazione comunale che ci ha accolto da subito con favore e gli uffici che hanno evaso tutte le pratiche nei tempi che ci eravamo prefissati. E’ filato tutto liscio".