Nella mappa si attende ormai Ercole Baldini

Marco Bilancioni

Dimmi come chiami le vie e ti dirò chi sei. Parafrasando un vecchio slogan, si scopre che le più recenti scelte toponomastiche forlivesi sono perfettamente ‘zattiniane’ e, anche se c’è una commissione ad hoc che prescinde dal sindaco, ricalcano lo schema di governo di questi quattro anni: c’è qualcosa che la destra possa dignitosamente intestarsi; ci sono addirittura dei nomi di sinistra, quasi tutti con un ruolo istituzionale; altri super partes, come quello del grande oncologo Dino Amadori (in futuro Ercole Baldini) che uniscono. Allo stesso modo si muove Zattini, nell’evidente tentativo di entrare in sintonia anche con chi in passato ha votato a sinistra.