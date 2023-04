Nell’area di Pieveacquedotto Pronto ad aprire anche Roadhouse a 100 metri da McDonald’s

Sulla nuova area commerciale di Pieveacquedotto non si sa ancora molto, se non che la superficie totale sarà di circa 24mila metri quadrati e che arriverà a congiungere il casello autostradale all’iper Puntadiferro. Non si conoscono ancora i nomi dei marchi che prenderanno possesso delle strutture attualmente in via di costruzione, ma di certo sa anche che, accanto al negozio di abbigliamento Globo, sta per nascere un mega ristorante di sushi e che poco distante aprirà un McDonald’s che andrà ad aggiungersi ai due già presenti in città (uno in viale Bologna e l’altro all’interno del centro commerciale). In questi giorni, però, molti forlivesi, navigando sul web, avranno notato un annuncio di lavoro: Roadhouse cerca dipendenti per la sua nuova sede di Forlì. Sì: il ristorante ‘american style’ sta per aprire i battenti proprio a Pieveacquedotto. La catena ricorda un precedente a Forlì quando, circa quindici anni fa, inaugurò una sede in viale Vittorio Veneto che poi abbassò le saracinesche dopo qualche tempo.

Ora, invece, sarà collocato proprio di fronte al McDonald’s. "Anche se nemmeno noi siamo a conoscenza di quali saranno i negozi commerciali dell’area – interviene Andrea Zocca, titolare dei McDonald’s forlivesi e presidente di Fipe Confcommercio –, sapevamo da tempo che a cento metri da noi sarebbe nato un Roadhouse. Per noi non è mai stato un problema". Nessun timore della concorrenza, insomma, nonostante i piatti serviti nei due ristoranti abbiano dei punti in comune: "Sì, è vero, entrambi abbiamo in menù gli hamburger – va avanti Zocca –, ma lo stile è comunque molto diverso. Loro sono di proprietà della Cremonini Spa, uno dei maggiori produttori di carne in Italia che, tra l’altro, è un nostro fornitore, e sono contraddistinti da una cucina tipicamente tex-mex. Anche lo stile di ristorazione è diverso rispetto al nostro: Roadhouse è un ristorante più tradizionale, con servizio al tavolo, mentre noi puntiamo soprattutto sul McDrive e sul servizio al banco, che loro non prevedono". Insomma, i due ristoranti si stanno preparando a un futuro di buon vicinato. "In generale non vediamo gli altri punti di ristoro come concorrenti. A Pieveacquedotto saremo come in un condominio, dove coabiteranno diverse realtà – conclude Zocca –. Esattamente come succede a Puntadiferro, ci sarà un’offerta varia che consentirà alle persone di scegliere in base alle loro preferenze".

Sofia Nardi