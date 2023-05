Nell’epicentro del disastro "Vicini a cittadini e imprese"

Un tour del territorio colpito dalle frane: ieri Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, e il responsabile del comprensorio forlivese di FdI, Luca Bartolini, hanno incontrato i sindaci di Predappio e Dovadola e contattato telefonicamente quello di Modigliana, vedendo da vicino i punti straziati da acqua e fango.

A Predappio, gli esponenti del partito di Giorgia Meloni sono stati a Porcentico (nella foto), dove la frana ha distrutto una casa e sta mettendo in difficoltà residenti e allevatori, che hanno personalmente espresso le proprie preoccupazioni.

Poi l’incontro con il primo cittadino di Dovadola Francesco Tassinari, con gli sfollati; poi un sopralluogo alla grande frana che incombe sopra le case del paese; quindi si sono incamminati verso Monte Trebbio e Montepaolo, dove sono di fatto isolati ristoranti, abitazioni e lo storico eremo.

"A Modigliana – scrive il partito in una nota – la situazione è ancora più grave: i movimenti franosi sono stati innescati da piogge che non si ricordano a memoria d’uomo. Sono stati infatti registrati 242 millimetri di accumulo, un dato mai visto in quella zona in 73 anni di rilevazione pluviometriche dal 1950 a oggi". Purtroppo nel paese della valle del Tramazzo le frane sono ancora in movimento. "Nelle zone agricole del Trebbio e di via Lago la situazione è drammatica: abitazioni con residenti, aziende agricole e impianti produttivi di energia sono al momento assolutamente inaccessibili a causa di smottamenti che hanno coinvolto interi versanti. La situazione è drammatica".

Il pensiero va al futuro: "Dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, essere vicini a cittadini e imprese", ma soprattutto "c’è un territorio da riprogettare", commentano Buonguerrieri e Bartolini. "Il Governo è stato celere nel predisporre le prime misure per affrontare l’emergenza, intavolando uno stretto dialogo con le istituzioni locali – continuano i due esponenti di FdI –: l’obiettivo è quello di continuare su questo percorso. Ci rendiamo disponibili a fungere da collegamento tra il Governo e il territorio. I sindaci hanno apprezzato questa proposta di coordinamento, affinché si possano curare queste ferite al più presto. Possiamo garantire che l’impegno del Governo sarà massimo, come è già stato dimostrato fin dalle prime ore".