Nespoli, concluso il restauro del campanile

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza e rifacimento della copertura del campanile della chiesa di Nespoli (Civitella) dedicata ai santi Quirico e Giolitta. L’intervento è stato progettato dall’architetto forlivese Emanuele Ciani, realizzato dalla ditta Denis Agnoletti su mandato e sostegno della Diocesi di Forlì-Bertinoro attraverso l’8X1000, dalle aziende Amadori, Poderi dal Nespoli e con il contributo dei parrocchiani attraverso offerte e attività dedicate. "Sono molto soddisfatto – dice don Enrico Casadio – del risultato raggiunto in tempi brevi grazie alla mobilitazione dei parrocchiani della piccola comunità di Nespoli".

Il segnale di vicinanza da parte di tanti – commentano gli abitanti – ci ha incoraggiato e stupito. Vorremmo ringraziare chi ci ha appoggiato fin dall’inizio, i tanti che hanno partecipato ai momenti conviviali per raccogliere i fondi, la Pro loco di Cusercoli con il suo presidente Alberto Capacci, l’amministrazione comunale e in particolare il consigliere Antonio Dattoli, don Emilio, i tecnici Claudio Leonessi ed Emanuele Ciani, oltre allo staff della Domus pizzeria di Salvatore Maturro, le aziende del territorio, la Iper Pneus di Daniele Carloni, Silvio Zanetti e tutti i volontari della parrocchia". Dopo il restauro della facciata della chiesa che apparteneva all’ospedale di Valverde fondato nel VI secolo da San Colombano e che divenne parrocchia autonoma solo nel 1400, anche il piccolo campanile è stato messo in sicurezza e ora la campana tornerà a suonare durante le festività religiose ma anche per eventi gioiosi o duri che scandiscono i tempi della piccola comunità spezzata in due dal nastro d’asfalto della Bidentina.

La raccolta fondi continua venerdì 17 ottobre alle 19 con una pizzata benefica nei locali della parrocchia di Cusercoli grazie alla collaborazione della Domus pizzeria e della Pro loco. Un momento conviviale al costo di 18 euro con il ricavato interamente devoluto a coprire le ultime spese necessarie per il campanile. Gradita la prenotazione: 335.8305509 (Romina).

Oscar Bandini