Nessun progetto. Ci pensi il futuro sindaco

Nella scorsa legislatura ci furono un paio di interventi dedicati al borgo San Pietro: la ripavimentazione delle vie dei Filergiti e Gaudenzi, poi in extremis piante e panchine su corso Mazzini. Risultati limitati. Quindi più nulla. Tra i temi in agenda quanto meno nei paraggi, la nuova scuola ‘Maroncelli’ e il parcheggio sotterraneo (ma si farà davvero?) del Carmine. Troppo poco o troppo in là nel tempo per invertire il trend. Corso della Repubblica avrà invece università, biblioteca, soldi del Pnrr; corso Garibaldi ha la prospettiva della Ripa. Sfumato da tempo il progetto di portare grandi marchi alle Poste, per corso Mazzini non c’è uno straccio di progetto pubblico o privato. Deve diventare una priorità per il prossimo sindaco.