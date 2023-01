"Nessun reato": assolta Selene Ticchi Ma la procura ipotizza il ricorso in appello

Non è reato. Come ha sostenuto la difesa nella sua arringa di ieri. Il giudice, dopo una breve camera di consiglio, ha così assolto con la formula più conclamata possibile (il fatto non costituisce reato) Selene Ticchi, la 52enne bolognese ex Forza Nuova, finita a processo per avere indossato a Predappio, il 28 ottobre 2018 (al raduno per l’anniversario della marcia su Roma del 1922), una maglietta con la dicitura ’Auschwitzland’, adattata alla grafica Disney. "Sono molto molto soddisfata. Per ora non dico altro" sono le uniche parole pronunciate dalla Ticchi dopo la sentenza.

Manifesta la delusione della procura. Il pm Laura Brunelli non aveva mutato d’una virgola la posizione della pubblica accusa: al termine della sua – durissima – requisitoria, la togata dell’ufficio requirente di Forlì aveva chiesto al giudice, Marco De Leva, la condanna a 9 mesi e 600 euro di multa nei confronti dell’imputata. "Quella maglietta – ha rimarcato la pm Brunelli in aula – è un chiaro simbolo politico, e quindi una palese violazione di legge". (Dopo il verdetto dalla procura filtrano solo parole formali: "Una volta lette le motivazioni ci riserveremo di fare appello contro la sentenza di assoluzione").

Selene Ticchi era accusata di aver violato l’articolo 2 della legge 205 del 1993, contro le discriminazioni razziali, la cosiddetta legge Mancino. Sulla stessa frequenza della procura, l’avvocato della parte civile, Antonio Giambrone, che tutelava l’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani, che aveva innescato il fascicolo penale proprio all’indomani della parata predappiese del 28 ottobre 2018 (come parte civile s’era costituito anche il figlio di un sopravvissuto a un lager nazista).

"Nessuna simbologia politica, nessuna intenzione di inneggiare agli orrori nazisti – ha invece sottolineato nella sua arringa l’avvocato Daniele D’Urso, difensore nonché marito della Ticchi –. Quella maglietta, anzi, ha rappresentato un gesto di protesta, in quanto faceva parte di una serie di gadget messi sul mercato da chi lucra sul dolore delle stragi e sulla memoria storica collettiva. Sulla Shoah così come sui gulag o sulle atrocità commesse in Vietnam...".

Nella sostanza, lo stesso concetto esposto dall’imputata nell’udienza scorsa del 21 novembre 2022, quando venne sentita in aula per fornire dichiarazioni spontanee. Una seduta in cui la Ticchi invocò il perdono da parte di chi si fosse sentito offeso: "Chiedo scusa, non volevo assolutamente ferire i sentimenti di nessuno, tantomeno di famigliari di vittime della Shoah...", disse l’ex forzanovista. Un’ammessa contrizione forse decisiva nell’ottica della sentenza di assoluzione di ieri. Forse più dell’arringa difensiva o di tutte le carte processuali di questa vicenda, durata più di quattro anni. (Ma se la procura fa appello non è ancora finita).

Maurizio Burnacci