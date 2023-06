"Nessuna inchiesta" Bocciata la proposta di Pompignoli (Lega)

"Questo è il momento di rispondere all’emergenza e ai bisogni dei cittadini e non delle commissioni di inchiesta: c’è già un fitto calendario di attività della commissione Territorio e Ambiente, non serve un’altra commissione". Con queste motivazioni l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha bocciato a maggioranza la proposta avanzata dalla Lega di istituire una commissione di inchiesta regionale sull’alluvione.

"La nostra proposta di una commissione di inchiesta è del tutto legittima, ma sapevamo benissimo che il Pd l’avrebbe bocciata", ha dichiarato il consigliere regionale forlivese Massimiliano Pompignoli (Lega).

L’assemblea ha invece approvato una risoluzione del Pd a prima firma Lia Montalti per chiedere al governo di trovare le risorse per le popolazioni colpite dal maltempo. La consigliera cesenate ha chiesto informazioni sull’esito dei confronti con il governo riguardo ai provvedimenti di sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dall’alluvione.

"Attualmente si contano ben 26mila imprese colpite dall’alluvione, di cui 12mila aziende agricole. Queste imprese avrebbero diritto, come sostegno economico, a un primo contributo di 20mila euro – ha sostenuto Montalti –. Per attivare questa misura sono necessari almeno 524 milioni di euro, ma nel Decreto nazionale 612023 sono previsti solo 200 milioni, che sarebbero destinate non solo per le attività produttive colpite, ma anche per i primi interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio e riattivazione delle infrastrutture. Una somma ampiamente insufficiente".

Intanto Massimo Bulbi, Pd, cesenate, chiede: "I comuni con sindaci di centrodestra hanno avuto un atteggiamento di favore da parte del governo nell’assegnazione delle prime risorse statali per il post alluvione?". L’assessore Andrea Corsini ha risposto che "le risorse assegnate dal ministero delle Infrastrutture ad alcuni comuni sono state allocate senza condividere le scelte".