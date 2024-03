‘Nessuna si salva da sola’: spettacolo contro la violenza

Il Comune di Meldola, in occasione della Giornata internazionale della donna, domani promuove due eventi. Alle 20.45, al Teatro Dragoni (ingresso gratuito), in collaborazione con l’associazione Amando e il Lions Club Forlì Host andrà in scena ‘Nessuna si salva da sola’, spettacolo teatrale scritto e diretto da Stefania Polidori, da un’idea e con la consulenza psicologica di Caterina Rondelli, psicoterapeuta, con il contributo di Andrea Spada del Centro Uomini Maltrattanti di Forlì. Lo spettacolo sarà introdotto dallo storico Davide Conti, autore Einaudi, consulente per le procure di Brescia e Bologna in ambito di stragi. Una pièce che si inserisce in un programma di prevenzione ed educazione per le giovani generazioni e vuole rappresentare un invito alla denuncia e alla lotta contro la violenza di genere, un’emergenza sociale che si sviluppa già in età adolescenziale. In scena, accanto agli attori, recitano anche Irene Merlo - oggi presidente dell’associazione Arriva Robin Hood - e Grazia Biondi, presidente dell’associazione Manden Diritti Civili e Legalità, donne che si sono salvate dalla violenza. In scena sarà presente anche una body artist con la sua modella, che verrà dipinta durante lo svolgimento della storia. Domani alle 16.30 s’inaugura la mostra fotografica ‘Meldola: le donne negozianti del Borgo. Botteghe, personaggi, immmagini, emozioni’ organizzata in collaborazione con l’associazione Archivio Digitale Romagnolo e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. La mostra in Galleria Michelacci, via Cavour 60, sarà presentata dal sindaco Roberto Cavallucci e dal consigliere comunale Giovanna Piolanti e resterà visitabile fino al 24 marzo.

"Questo importante progetto – commentano gli assessori alle pari opportunità Jennifer Ruffilli e alla cultura Michele Drudi – mette in relazione le donne e il lavoro con la riscoperta e la valorizzazione del nostro borgo. Le donne meldolesi oltre al lavoro di casa e di cura, ad integrazione dell’economia domestica, sono state braccianti, contadine, ricamatrici, hanno lavorato nelle filande, sono state operaie in fabbrica, commercianti e imprenditrici, donne che già negli anni ’30/’40 riempivano – concludono - le strade di profumi e sapori che ancora oggi i testimoni viventi ricordano con grande intensità".

Oscar Bandini