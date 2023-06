‘Nessuna si salva da sola’: teatro come terapia

"Una costante delle donne maltrattate è il senso di vergogna, una sensazione che le accompagna sempre, ma che solo alla fine riescono ad esternare, sempre che non sia troppo tardi". A parlare è Caterina Rondelli, spicoterapeuta, ex presidente del Lions Club Forlì Host e ideatrice del progetto ‘Nessuna si salva da sola’: spettacolo teatrale che andrà in scena questa sera alle 21 alla Fabbrica delle Candele in piazzetta Conserva Corbizzi a Forlì. ‘Nessuna si salva da sola’ è scritto e diretto da Stefania Polidori. "Vogliamo sensibilizzare le persone – spiega Rondelli –, non perché provino sdegno riguardo alla violenza sulle donne, in fondo le fiaccolate servono solo a chi vende candele, ma per cercare di far capire che è una cosa che riguarda tutti noi e che ognuno di noi può fare qualcosa, cogliere un segno, evitare comportamenti, creare quelle condizioni, anche minime, affinché ciò non avvenga". Un lavoro, promosso dal Lions Club Forlì Host presieduto da Giulia Margotti, che vede in scena anche due attrici.

"Due donne anch’esse a loro volta maltrattate – racconta la scrittrice Polidori –: Grazia Biondi, presidente dell’associazione ‘Manden Diritti Civili e Legalità’, e Irene Merlo, presidente dell’associazione ‘Arriva Robin Hood’ Onlus di Roma, donne che si sono salvate dalla violenza e che, anche attraverso il percorso teatrale, hanno potenziato un processo di rielaborazione del proprio vissuto". "Una è un medico, l’altra un avvocato – spiega la psicoterapeuta –, due donne che hanno tutte le carte in regola per realizzarsi da sole, ma che sono cadute lo stesso nelle grinfie di narcisisti sadici".

Il progetto si avvale della partecipazione dello scrittore e poeta Marco Viroli ed è patrocinato dall’amministrazione comunale di Forlì con il coinvolgimento dell’assessore Paola Casara. Ad esso ha inoltre contribuito lo psicoterapeuta Andrea Spada del locale Centro Uomini Maltrattanti. L’intervista della Rondulli a uno di questi uomini maltrattanti aprirà lo spettacolo. E’ stato coinvolto anche il mondo della scuola: la creazione della locandina dello spettacolo è stata affidata alla classe IV A dell’Istituto Professionale ‘Roberto Ruffilli’, mentre sarà in scena a dipingere Caterina Zoli, allieva del Liceo Artistico e Musicale ‘Antonio Canova’. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e non occorre prenotare. Il ricavato sarà devoluto alla Casa Margherita della Domus Coop di Forlì e a sostegno di progetti per gli alluvionati.

Matteo Bondi