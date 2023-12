’Nessuno’: ecco il nuovo singolo dei Ferrinis

I fratelli Maicol e Mattia Ferrini, in arte Ferrinis, continuano a produrre brani musicali: è appena uscito il singolo ’Nessuno’ che riprende sfumature punk pur restando sempre nel loro genere principale che è il pop. Con questo singolo i Ferrinis vogliono dire che non sempre quello che si vede da fuori è la realtà. Il testo racconta l’amore tra due persone, in cui lei fatica a credere a lui per colpa di cose dette da altri, nonostante lui cerchi sempre di essere sincero e aperto con lei dicendogli tutto. Insomma, mai fermasi alle apparenze o al ’sentito dire’.

Il video è stato girato all’interno del Blapstudio a Milano.