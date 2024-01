Nessuno resta escluso. Il Governo: soldi anche a Dovadola e Portico: "Lo Stato è vicino"

"Il Governo ha assunto l’impegno di valutare l’opportunità di allargare anche ai Comuni di Dovadola e di Portico e San Benedetto lo stato di emergenza in seguito al sisma del 18 settembre scorso". Lo comunica la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, proponente e prima firmataria dell’ordine del giorno approvato l’altra notte dalla Camera dei Deputati. Aggiunge la deputata: "Il provvedimento, tra le altre, reca disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatesi a partire dal primo maggio 2023".

Dopo aver ricordato che il Consiglio dei ministri nella riunione del 3 novembre 2023, con propria deliberazione, ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni di Tredozio, Modigliana, Rocca San Casciano, Castrocaro e Terra del Sole e Predappio (in provincia di Forlì-Cesena) e Brisighella (Ravenna), stanziando per i primi interventi sei milioni di euro, il provvedimento specifica: "Tra i comuni che hanno riportato danni a seguito del sisma vi sono anche quelli di Dovadola e Portico e San Benedetto, entrambi siti nella provincia di Forlì-Cesena, ma questi finora non erano stati ricompresi tra quelli per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza e tale condizione impediva loro di procedere materialmente alla ricostruzione". Alla notizia tirano un sospiro di sollievi i sindaci interessati. " Nel mio comune il provvedimento riguarda in particolare una famiglia sfollata lungo la strada del Monte Trebbio, ai confini con Modigliana, e la messa in sicurezza e la ricostruzione dell’Eremo Sant’Antonio di Montepaolo con ingenti danni alla chiesa – precisa Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola –, ma anche a due edifici attigui al convento. Ora si tratterà di capire che cosa dovremo fare praticamente per accedere ai finanziamenti. Se questi immobili sono entrati ora nel provvedimento lo dobbiamo all’interessamento celere della deputata Rosaria Tassinari, che ringrazio infinitamente, perché sempre attenta a tutte le esigenze e i problemi del territorio".

Accoglie positivamente la notizia il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "I danni maggiori del mio comune riguardano il cimitero della frazione di Bocconi, dove è parzialmente crollata la cappella e messa in pericolo le mura di cinta e tutta la parte centrale dei loculi della zona sud". In base ad una prima stima si tratterebbe "di varie centinaia di migliaia di euro, se non addirittura un milione, una cifra che come comune non saremmo in grado di trovare".

"I lavori comunque vanno fatti – aggiunge Monti –, perché altrimenti si corre il rischio che crollino le mura di cinta e le bare finiscano nel sottostante fiume Montone. Per questo ringraziamo la deputata forlivese".

"Sono soddisfatta che la Camera abbia accolto l’ordine del giorno da me presentato – conclude la deputata Rosaria Tassinari – che impegna in questo modo il governo nella ricostruzione, facendo così sentire più vicina la presenza dello Stato ai cittadini dei due comuni, che in un primo tempo erano stati esclusi dallo stato di emergenza per la ricostruzione".