Neuroscienze, premio al ricercatore Battaglia

Nato in Sicilia, ma residente a Bertinoro da anni, Simone Battaglia è ricercatore in neuroscienze cognitive al Dipartimento di Psicologia ‘Renzo Canestrari’ del Campus di Cesena e nel febbraio scorso ha ricevuto il premio ‘Young Investigator Award 2024’, prestigioso riconoscimento che si assegna a giovani ricercatori per la loro carriera scientifica. Lo scorso venerdì il Comune di Bertinoro gli ha reso omaggio con un encomio nella sala Quadri. Il riconoscimento è stato consegnato alla luce dei premi e dei meriti accademici internazionali acquisiti a soli 32 anni, nell’ambito della ricerca sulle neuroscienze. I risultati delle sue ricerche potranno apportare importanti implicazioni nello sviluppo di trattamenti avanzati per chi soffre di disturbi neurologici e psichiatrici. "Sono orgogliosa di consegnare a Simone questo riconoscimento, a nome di tutta la comunità bertinorese – ha dichiarato la sindaca, Gessica Allegni – la complessità degli studi legati alle neuroscienze e l’importanza delle sue applicazioni rendono il suo lavoro ancora più prezioso. A Simone va il mio augurio e di tutta l’amministrazione comunale perché continui a raggiungere altri importanti risultati".