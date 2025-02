Neve anche a quota 600 metri. Tracimazione copiosa per la diga

È tornata la neve sulle cime più alte dell’Appennino romagnolo e a Ridracoli la diga tracima copiosamente per la seconda volta quest’anno. Nel mese storicamente più nevoso, la coltre bianca si è materializzata ad una altitudine di 600 metri raggiungendo i 15 cm nell’area Burraia - Fangacci - Capanna e 35cm a Monte Falco (1658 metri).

La stazione invernale resta chiusa per motivi tecnici e gestionali, ma per gli appassionati degli sport invernali restano le alternative per le escursioni con le ciaspole o gli sci da escursionismo nei paesaggi innevati del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi monte Falterona e Campigna. Sul resto dell’Appennino si registrano piogge abbondanti dalla serata di giovedì, che sono continuate ieri rafforzando ulteriormente l’imponente cascata sul Bidente e dall’altra con una vivace e importante piena che ha attraversato i paesi della Val Bidente da Santa Sofia a Cusercoli fino al Ponte dei Veneziani a Meldola.

In particolare a Ridracoli sul lago sono presenti 33.342.014 metri cubi d’acqua (su 33 milioni) che ha raggiunto 557,57 metri sul livello del mare (quota di sfioro posta a 557,30 metri).

Nella giornata di ieri i sindaci non hanno segnalato particolari situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione. Monitorati in particolare sono i cantieri sulla Bidentina, sulla frana di Pianetto e quella tra Campigna e la Calla oltre a tutte le strade provinciali che collegano i centri della collina e della montagna forlivese, senza dimenticare la rete viaria comunale, vicinale e interpoderale già colpite duramente dalle alluvioni del 2023 e del 2024.

o.b.