Neve in Appennino, ecco la prima ‘vera’ coltre bianca

Forlì, 18 gennaio 2023 – Finalmente è arrivata la neve in appennino, mentre le piogge subito alle quote più basse fanno già risalire anche il livello dell’invaso di Ridracoli. Due fenomeni meteo positivi per la stagione invernale finora a corto di precipitazioni costanti. Ieiri mattina alle 9 erano 17 i centimetri di neve caduti e registrati dai carabinieri forestali a Pian dei Fangacci (1.488 metri d’altitudine), dove è posizionato il tapis roulant della scuola di sci Campigna con le aree bob e snow board ancora non in funzione.

Oltre 20 invece i centimetri di neve all’arrivo dell’impianto di risalita della capanna a 1,630 metri, ma come confermano i gestori della stazione invernale di Fangacci-Monte Falco: "siamo in attesa di capire l’evolversi meteo dei prossimi giorni prima di decidere l’apertura ufficiale di questa stagione 2022-23. Di certo l’attesa è tanta e sono centinaia le telefonate che riceviamo da ieri dagli appassionati del Casentino e della Romagna.Al momento possiamo garantire che sarà aperto il rifugio La Capanna sabato e domenica e in ogni caso consigliamo di informarsi sul sito www.campigna.it e sulla pagina Facebook ‘Sciare in Campigna’. Speriamo che finalmente l’inverno arrivi in modo serio per far partire la stagione e con essa anche tutte le attività previste nel progetto ‘Neve&Natura nel Parco’".

Di sicuro le guide ambientali sono già operative e hanno organizzato escursioni con le ciapole già nelle giornate sia di sabato che di domenica. La neve non è comunque solo turismo, è anche un importante futuro serbatoio d’acqua per le fonti locali dell’alto Bidente e per aiutare la diga di Ridracoli, a aumentare il suo volume, che quest’anno ha toccato livelli molto bassi. Nel primo pomeriggio, sempre di martedì, sul lago di Ridracoli alimentato dai torrenti e dai fossi che scendono dalle pendici del versante romagnolo del Parco nazionale, si registravano circa 23 milioni di mc d’acqua (rispetto ai 33 milioni di portata massima) e le acque avevano raggiunto un’ altezza di 546m sul livello del mare rispetto ai 557,30m della tracimazione quando le acque cominciano a scendere sul muro di calcestruzzo alto 103 metri della diga gettandosi sul Bidente di Ridracoli.

Una salita del livello significativo visto che nelle ultime 24 ore l’altezza è aumentata di 120 cm e lo sfioro ora è quindi a poco più di 10 metri. La tracimazione è ovviamente in ritardo rispetto alla media storica, a causa dei repentini cambiamenti climatici e la conseguente lunga e torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle, la più calda degli ultimi due secoli, con il corollario della prolungata siccità che ha rischiato di metter in crisi il rifornimento idrico della Romagna. Orale precipitazioni, previste peraltro anche nei prossimi giorni, inducono a un cauto ottimismo, grazie appunto anche alla neve che poi con lo scioglimento darà una mano a innalzare il livello del ‘Gigante d’acqua della Romagna’.