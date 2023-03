"Neve e fuoco, così celebro 50 anni d’arte"

"Con una performance al vulcano del Monte Busca, sui monti fra Portico e Tredozio e in mezzo alla neve, ho voluto rendere omaggio al calore e al colore delle fiamme sprigionate dalle viscere della terra, simbolo anche dell’arte e della poesia". Il pittore di Predappio Alta, Franco Gianelli, in arte Grota, ha trovato un modo ispirato, come solo gli artisti sanno fare, per aprire le manifestazioni dei 50 anni col pennello in mano.

Grota, perché ha aperto le iniziative del 50° come pittore proprio al vulcano più piccolo d’Italia?

"L’idea me l’ha suggerita il mio amico e mentore Marco Mussolini di Castrocaro, che ringrazio. Ma una volta arrivato sul posto, ho scoperto un luogo veramente magico, con la neve che scendeva lentamente in un silenzio surreale della natura, che ha reso ancor più suggestivo il panorama sulle valli e in mezzo ai monti della Romagna e della Romagna Toscana".

Quali suggestioni?

"Senza volerlo o programmarlo, sono stato protagonista di una performance che unisce arte, poesia e natura in un solo modo di comunicare pensieri, sentimenti, sensazioni".

Che effetto le ha fatto esporre i suoi quadri in una giornata di neve vicino alle fiamme tremule del vulcano?

"I quadri esplodevano di luce nei bagliori del fuoco. In quel momento ho provato una magica suggestione: mi sentivo in compagnia di Dante che scendeva all’inferno nel freddo della neve e poi risaliva al paradiso sulla luce delle fiamme tremolanti".

Che cosa bolle in pentola nella sua Predappio in occasione dei 50 anni come pittore?

"Con l’assessore alla cultura, Luca Lambruschi abbiamo già parlato di una mostra nell’oratorio Santa Rosa, con data da stabilire, ma di sicuro in estate. Poi sto pensando ad altre cose, che per ora sono idee".

Ricorda il primo quadro?

"E’ datato 10 giugno 1973. Rappresenta lo scalone di Predappio Alta, che dal centro storico porta alla Rocca medievale, lungo via Umberto I. E’ il cuore del cuore del borgo dove sono nato e vivo. Conservo ancora in casa quel quadro, che ammiro come una reliquia".

Da quel giorno sono stati centinaia e centinaia i suoi quadri un po’ naif. Che cosa significa per lei dipingere?

"E’ la vita. Ogni giorno trascrivo su un cartoncino bianco un pensiero, un’emozione, una sensazione. Molti sono i bozzetti dei quadri".

Avrà pure la casa piena?

"Non piena, ma strapiena di cartoncini, tele, oggetti dipinti, che costituiscono il mio mondo".

Le ultime tele da finire sul cavalletto?

"La vita di domani".

Quinto Cappelli