‘New Figuration’ al via a Terra del Sole

Approda nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra ‘New Figuration’, che mette a confronto le opere degli artisti contemporanei Alla Panargina, Domenico Ciciriello, Nando Conti e Roberto Re, ognuno presente con dieci opere. Alle 18 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Francesco Billi, del presidente della Pro loco medicea, Andrea Bandini, della curatrice Silvia Arfelli e degli artisti. Dopo il grande successo riscosso nell’allestimento di Nemi, sui Colli Albani, la rassegna giunge ora nel salone d’onore dell’edificio rinascimentale con l’obiettivo di "mettere a confronto le diverse ricerche nel campo di una figurazione ibrida, che spazia da rappresentazioni iconiche di nature morte e paesaggi, espressi con maestria cromatica e grande senso interpretativo – spiega Arfelli –, fino alla rielaborazione di lezioni significative dell’arte contemporanea come la metafisica e il cubismo".

Panargina, artista russa da anni residente in Romagna, è membro del Fondo Internazionale dell’Arte e della Federazione Internazionale degli Acquerellisti; l’acquerello è, assieme all’olio, una delle tecniche che utilizza "per realizzare nature morte che guardano alla tradizione, ma che sono un intrico di tratti, pennellate minuziose, avvolgenti ed esplorative, dove i boccioli di rosa e i fiori si aprono come antri segreti il cui interno mostra appena i segni del tempo che è passato, la bellezza un po’ sfatta e matura che l’artista affina nella propria poetica". Domenico Ciciriello, originario di Mantova, presenta "opere dai riferimenti metafisici in cui il silenzio si carica di mistero e la pittura diventa fluida e immateriale, nel tentativo di catturare l’inafferrabile. Scenari che richiamano De Chirico ma anche antiche tradizioni medievali".

Il ternano Conti è dedito ai paesaggi, raffigurati in immagini che traggono origine dalla realtà, "ma che l’artista esprime attraverso il filtro della creatività e dell’immaginazione – prosegue la titolare dell’agenzia forlivese Maya Desnuda –. Il suo paesaggismo senza tempo affronta con consapevolezza i confronti stilistici con i maggiori artisti del genere, approntando un linguaggio assoluto fatto di rappresentazioni liriche e oniriche". Il parmigiano Re, infine, presenta opere in cui "la figurazione viene interpretata attraverso il linguaggio del cubismo analitico, dove l’oggetto viene rappresentato da diversi punti di vista contemporaneamente, rompendo con la prospettiva tradizionale e introducendo nella rappresentazione, una sorta di ‘quarta dimensione’, cioè il tempo". Con l’energia tipica dello stile cubista. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 5 ottobre dalle 15.30 alle 21, chiusura lunedì. Info: 334.2604929 - 335.7026444.

Francesca Miccoli