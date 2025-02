Nicoletta Verna presenta il suo romanzo

È Nicoletta Verna l’ospite dell’appuntamento di domenica con la rassegna ‘I pomeriggi del Bicchiere’ di Bertinoro. L’incontro, che si terrà come consuetudine nella sala del Teatro Novelli alle 15,30, sarà l’occasione per presentare il suo secondo acclamato romanzo ‘I giorni di vetro’ (Einaudi 2024), ambientato a Castrocaro nel periodo fascista. La protagonista è Redenta, indimenticabile figura di donna.

Spiega l’autrice: "Ho scelto di raccontare il passato per parlare della violenza del presente. Il tema principale del romanzo è la violenza come primordiale e inevitabile forma di interazione fra gli esseri umani, che nel distruggere determina il progresso: l’evoluzione è sopraffazione, dunque violenza. Qualunque invenzione presente nel romanzo è sottoposta al rigido vincolo della verità storica frutto di una corposa ricerca". Laureata in Scienza della Comunicazione, Verna vive a Firenze, dove si occupa di web marketing nel settore editoriale. Con il suo primo romanzo ‘Il valore affettivo’, ha ricevuto la menzione speciale al Premio Calvino e ha vinto il Premio Severino Cesari e il Premio Massarosa.

La colonna sonora del pomeriggio è a cura del trio acustico JoLì & Co, composto da Giorgia Venditto (voce), Licia Spazzoli (voce) e Giacomo Ambrosini (chitarra), capace di creare atmosfere raffinate e coinvolgenti. Per il piacere dell’assaggio saranno di scena i prodotti dell’azienda agricola biologica La Via del Colle, e la Fattoria Paradiso con i suoi vini.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per cui è necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it dal lunedì al venerdì entro le ore 12.

Matteo Bondi