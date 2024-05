"Nidi e bus per gli studenti, ecco cosa ha fatto il Comune"

Prosegue la polemica politica fra il segretario del Pd di Predappio, Luca Flamigni e Roberto Canali che, insiema alla sua assessora al welfare Francesca Farolfi, "si sarebbero presi meriti per interventi finanziati dalla Regione". Risponde Canali: "Comprendiamo la necessità di visibilità e di fare conoscere una candidata a sindaca (Monica Fucchi, ndr) proveniente da fuori indicata come ‘la maestra’, come se fosse l’unica di Predappio, ma mancare di rispetto all’assessore Farolfi è fuori luogo". Per Canali accusare gli attuali amministratori del calo demografico, interpretando delle tabelle non corrisponde al vero. Sulle rette del Nido, Canali riconosce che "sono coperte da fondi regionali", cui però "sono stati aggiunti quelli statali e comunali" e soprattutto "tanto lavoro da parte dei dipendenti del comune, della cooperativa Formula Servizi e degli amministratori".

Per Canali "non è vero – come sostiene il segretario del Pd – che gli scuolabus sono pagati dalla Regione, perché solo il trasporto pubblico di linea (Start Romagna) lo è per chi ha un Isee basso e solo per il tragitto casa/scuola. Il costo per gli scuolabus è di oltre 180.000 euro annui che l’amministrazione comunale da me guidata si è accollato interamente, mentre con le amministrazioni Pd le famiglie pagavano 20 euro al mese per 10 mesi per tutti gli 11 anni di scuola per ogni figlio". Canali contesta al Pd che la candidata sindaca Fucchi "sia molto più inserita nel contesto della vita predappiese di alcuni amministratori, che vivono a Predappio, quando lei viene da Forlì".

Poi arriva la stoccata finale di Canali: "Flamigni dice che la scelta della candidata sindaca è stata assunta dal territorio predappiese in piena autonomia, ma tutti sanno che nessuno del Pd di Predappio, fra i tanti esponenti, anche noti ex amministratori, ha voluto metterci la faccia. Evidentemente l’amministrazione Canali ha lavorato bene e mettersi al servizio della comunità senza prospettive di responsabilità amministrative non fa parte del loro Dna".

q.c.