Nido comunale ’La Lucciola’: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale ‘La Lucciola’ per il prossimo anno scolastico. Le famiglie hanno tempo fino al 30 aprile per presentare le domande. Potranno frequentarlo i bambini residenti nel territorio comunale con un’età compresa tra i 9 e i 32 mesi al 30 settembre 2025, e che abbiano ricevuto tutte le vaccinazioni previste dall’obbligo vaccinale.

Il nido ‘La Lucciola’ è l’unica struttura comunale di questo tipo attiva a Forlimpopoli (in via Allende 25). È gestito in concessione alla cooperativa sociale Formula Servizi alle Persone e si articola in due sezioni, organizzate per fasce d’età: la prima per i piccoli dai 9 ai 20 mesi e la seconda per i bambini dai 21 ai 32 mesi.

L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16, con possibilità di uscita anticipata tra le 12,30 e le 13,15. La retta mensile, calcolata in base all’Isee, oscilla fra 250 e 430 euro. È prevista, inoltre, una quota aggiuntiva per i pasti, pari a 5 euro per ogni pasto consumato, come da tariffa del servizio di refezione scolastica.

Le famiglie che ne hanno diritto possono richiedere il bonus statale ’Asilo Nido’ attraverso l’Inps, con contributi variabili sulla base dell’Isee.