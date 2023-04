Nido, domande fino al 20 maggio

Fino al 20 maggio è possibile fare domanda di iscrizione al nido ‘Fiocco di neve’ di Santa Sofia, mentre i bambini già iscritti riceveranno un modulo per la conferma del posto.

Il servizio è rivolto ai bambini tra 9 mesi e 3 anni (nati dopo il 1 gennaio 2021) e prevede la possibilità di frequentare dalle 7,30 alle 13,30 o dalle 7,30 alle 16. Modulo di iscrizione da consegnare a mano uffici Asp in via Unità d’Italia 47 o via mail ([email protected]). Open day giovedì 13 e martedì 18 aprile dalle 16 alle 18.