Nido e parco intitolati a due preti esemplari

Il Comune di Galeata ha deciso di intitolare a don Corso Guicciardini il nido d’infanzia ‘La primavera’ e il parco pubblico di via Guido Rossa a San Zeno a don Duilio Mengozzi. "Abbiamo trasmesso le pratiche alla Prefettura di Forlì-Cesena per il via libera – commenta il sindaco Francesca Pondini – ma il segnale è chiaro. Si tratta di due sacerdoti esemplari che nella loro lunga attività si sono spesi per il bene delle comunità, da protagonisti a Firenze e Sansepolcro, ma con forti legami con Galeata". La gestione del nido di via Togliatti è stata affidata alla cooperativa sociale ‘Rifredi Insieme’ di Firenze, in attesa di svolgere le procedure per l’attivazione di un servizio comunale.

Don Guicciardini (1924-2020) è stato il presidente dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze, istituzione benefica nata dopo la I Guerra Mondiale per volontà del sacerdote galeatese don Giulio Facibeni. "Don Corso si è adoperato anche per la crescita sociale e culturale di Galeata, - aggiunge il sindaco - in quanto l’Opera ha nel Comune una ‘casa’, che costituisce un’importante struttura di supporto per i minori in stato di difficoltà economica e sociale". Giovanissimo e di nobile famiglia, Corso Guicciardini Corsi Salviati, nell’inverno a cavallo fra il 1943 e il 1944 riesce a fuggire in bicicletta dal Passo della Futa, dove l’hanno preso i tedeschi per lavorare alla linea gotica e va direttamente alla Madonnina del Grappa già sorta grazie all’impegno di don Giulio Facibeni. In seminario insieme a lui anche Lorenzo Milani, rampollo di una famiglia dove si respira la cultura fiorentina del tempo. Si laurea in ingegneria nel 1948, poi gli studi di teologia nel Seminario di Fiesole e l’ordinazione sacerdotale nella Pieve di Rifredi il 28 giugno 1951. Con il precipitare delle condizioni di salute di Monsignor Facibeni, don Corso è già indicato dal Padre come successore. Alla sua morte nel 1958, infatti, don Facibeni lo nominò suo successore e presidente a vita dell’Opera di cui ha conservato lo spirito di grande sostegno ai giovani. A sua volta don Duilio Mengozzi (1915-2005) è nato a Galeata nel podere Sambucheto della frazione di San Zeno ed è stato sacerdote nella Diocesi di Sansepolcro dal 1938 fino alla sua morte ed è considerato dagli abitanti di Sansepolcro il salvatore della città in quanto si è adoperato per la sua difesa negli anni della II Guerra Mondiale contro la minaccia di distruzione da parte dei nazisti. E’ stato riconosciuto dalla Yad Vashem di Gerusalemme, nel 2013, ‘Giusto fra le Nazioni’ per aver salvato alcune famiglie di ebrei negli anni 1939-1944.

Oscar Bandini