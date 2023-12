Nido Il Pulcino, al via i lavori a Meldola

Sono partiti i lavori al Nido d’Infanzia ‘Il Pulcino’ di Meldola. Una riqualificazione consistente grazie alle risorse del Pnnr- Nex Generation EU pari a 880mila euro. Una cifra che permetterà così lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale del nido d’infanzia. Un intervento che, oltre ad adeguare sismicamente e ad efficientare l’edificio, coglierà l’occasione per ridisegnare l’involucro e ridefinire l’immagine. Il nuovo nido sarà più sicuro e confortevole, avrà un diverso rapporto con lo spazio esterno e aumenterà la capacità in termini di posti bambino vista la forte domanda delle famiglie. "Siamo particolarmente soddisfatti dell’avvio di questo importante cantiere – commentano il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessora ai servizi sociali Jennifer Ruffilli e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – che, aggiungendosi a quelli sulle scuole materne, consentirà di rinnovare completamente gli edifici scolastici che ospiteranno i bambini della Città per il ciclo educativo 0-6 anni. Un ringraziamento particolare ai dipendenti, alle insegnanti ed alla coordinatrice Fabiola Crudeli per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno per il bene dei più piccoli". I lavori su progetto dell’architetto Giorgio Liverani saranno eseguiti da Viridis Group di Vigevano.

