Nido, nuova convenzione: ecco cosa comporta

Consiglio comunale lampo mercoledì sera nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In apertura comunicazioni del sindaco. Un esordio all’insegna dei ringraziamenti, rivolti alla Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, fresca del 13° titolo nazionale; riconoscenza espressa anche verso i nuovi gestori del Festival per "un inizio promettente di un format che guarda al futuro. Le prospettive per il rilancio sono buone" le parole di Billi. Premesse certificate dal numero di iscritti (quasi 300), e dai 15 milioni di visualizzazioni dei brani in gara durante la serata finale, grazie alla ‘spinta’ degli influencer.

Poi le note dolenti: il sisma del 18 settembre ha provocato danni a una trentina di abitazioni. "Dieci in maniera seria, mentre due sono state dichiarate completamente inagibili". Gli immobili pubblici sembrano aver retto bene l’urto al pari degli edifici del centro storico, eccezion fatta per le chiese parrocchiali di Castrocaro e Pieve Salutare, che necessiteranno di interventi di messa in sicurezza.

Tema centrale della seduta, quindi, la convenzione tra il Comune e la cooperativa Formula Servizi alla Persona per la gestione dell’asilo nido. Un accordo stilato sulla falsariga di quelli siglati con i privati gestori degli asili di Terra del Sole e di Pieve Salutare. "Formula Servizi gestisce già 8 asili a Forlì e altri nelle vallate – ha dichiarato l’assessore Federica Pierotti –. La gestione diretta del Comune non avrebbe garantito la stessa qualità dei servizi". Un’offerta migliorata in termini formativi e di flessibilità. "Tra le novità l’estensione dell’orario d’apertura con l’ingresso alle 7.30, la chiusura alle 16 in luogo delle 15, il prolungamento nel mese di luglio. E ancora i momenti quotidiani dedicati all’apprendimento dell’inglese e la possibilità di frequenza, a fronte di un numero minimo di richieste nella mattinata del sabato e durante le vacanze di Natale". Fugati i timori legati all’aumento delle rette: è infatti previsto un abbattimento complessivo di 210 euro grazie ai contributi statali e regionali e ai 120 euro corrisposti dal Comune per ogni bimbo. La convenzione è stata approvata ‘quasi’ all’unanimità ovvero con il voto favorevole dei rappresentanti di opposizione Minati e Piazza del gruppo ‘Crescere insieme’ e l’astensione dell’esponente del Pd Patrizia Campacci, scettica non nel merito ma sul metodo "a causa della mancata convocazione dei capigruppo per un preventivo approfondimento sul tema". Posizione giudicata "legittima" dal sindaco, che si è detto "favorevole a un dialogo più costante".

Tra gli altri provvedimenti alcune variazioni di bilancio come la maggior entrata degli 80.000 euro stanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, destinati alla cartellonistica turistica nei centri storici e ‘dirottati’ sul primo ripristino della zona alluvionata degli impianti sportivi e del limitrofo parco fluviale. Riconosciute, inoltre, le spese di somma urgenza dell’alluvione per un totale di circa 80 mila euro.