Nido Pollicino, domande fino al 14 aprile

Sono state aperte nei giorni scorsi e proseguiranno fino al prossimo 14 aprile nel Comune di Predappio le domande di iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente online nel sito del Comune (www.comune.predappio.fc.it), al nido comunale Pollicino per bambini residenti nel territorio comunale, che al 30 settembre 2023 abbiano almeno 9 mesi. Il nido comunale Pollicino, con gestione affidata ad una cooperativa sociale con pluriennale esperienza nei servizi educativi, è organizzato in due sezioni e accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi, con orario dalle 7,30 alle 15,30. La retta varia da 195 a 427,50 euro sulla base del valore Isee. Ad iscrizione confermata, sarà possibile presentare all’Inps la richiesta del bonus statale ‘Asilo Nido’. Si legge in una nota dell’ufficio scolastico comunale: "Negli scorsi anni anche la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto le famiglie con un Isee inferiore ai 26mila euro, riconoscendo contributi per ridurre le rette, ed è presumibile che tali sostegni siano confermati anche per il futuro".

Le domande inviate dalle famiglie, saranno successivamente istruite dall’ufficio servizi scolastici sulla base di quanto stabilito dai criteri d’ammissione al nido comunale d’infanzia Pollicino che si possono consultare sul sito comunale. La frequenza ai servizi educativi per la fascia d’età 0 – 3 anni è subordinata all’aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie in base alla normativa vigente.

q.c.