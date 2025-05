"Niente giustifica quest’incremento"

"Non ero a conoscenza di questo provvedimento regionale, l’ho scoperto poco fa in farmacia leggendo un cartello che informava che, dal 2 maggio, ci sarebbero stati incrementi nei ticket di alcuni medicinali" Alessia Calmanti ha 25 anni e lavora come insegnante di italiano, storia e geografia in una scuola media di Forlì. "Ultimamente, andare in farmacia era già diventato costoso. L’avevo notato da un po’, soprattutto perché faccio una terapia dal 2016: prima pagavo 16,50 euro, ora spendo 22 euro – sottolinea –. Anche se c’è un aumento generalizzato dei costi, questo non giustifica l’incremento su prodotti così importanti. Non è giusto, soprattutto quando si tratta di farmaci essenziali. La salute è fondamentale".