Niente Imu a chi affitta alle famiglie sfollate

Chi darà in affitto un alloggio a una famiglia alluvionata potrà non pagare l’Imu per la durata del contratto oppure il Comune gliela rimborserà. È questo l’impegno preso ieri da Barbara Rossi, assessora alle politiche abitative, nel siglare l’accordo fra i sindacati e le associazioni di rappresentanza degli inquilini (Sunia Forlì-Cesena, Sicet Romagna, Uniat Romagna), i proprietari immobiliari (Ape Confedilizia e Asppi) e il Comune di Forlì. Il testo prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione transitori per 6 mesi più altri 6.

Al contempo e con lo stesso fine gli stessi sindacati e e le associazioni di rappresentanza hanno siglato un accordo con il Comune sempre per incoraggiare i proprietari a mettere in circolazione i loro immobili. È su questo aspetto che si punta alla soppressione temporanea dell’Imu per i locatori. "Con questa intesa – sostengono i sindacati degli inquilini –, che è l’unico del suo genere al livello regionale, desideriamo raggiungere l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa e incentivare i proprietari degli immobili ad affittare la loro case agli sfollati ed alluvionati per un periodo limitato, fino al 4 maggio 2024".