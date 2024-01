Niente neve: soffre il turismo invernale

Niente neve in Campigna, ma a Ridracoli il livello dell’invaso è decisamente superiore rispetto ad un anno fa. E’ ancora presto per fare un consuntivo dell’andamento turistico in Appennino durante le lunghe festività di Natale e Capodanno, ma una cosa è certa: protagonista assoluto è stato l’anticiclone che per 10 mesi su 12, come evidenziano i dati forniti dai tecnici di Meteo Pedemontana Forlivese "sono risultati decisamente più caldi della media storica, con scarti fino a oltre 4°C. Solo aprile e maggio sono risultati inferiori alla media termica causa la presenza di gelate tardive in aprile e piogge alluvionali in maggio".

Da una parte, quindi, il caldo fuori misura e, dall’altra, addirittura un’alluvione epocale. Il cambiamento è stato evidente e in Appennino la mancanza quasi totale della neve ha scoraggiato anche i turisti a raggiungere in modo significativo la stazione invernale di Campigna - Monte Falco.

Continua così il momento negativo per le precipitazioni nevose in appennino. Qualche spruzzata di neve già in novembre e poi in dicembre soprattutto nel fine settimana dell’Immacolata sulle cime più alte del crinale tosco-romagnolo non è stata sufficiente a far tornare il sorriso alle migliaia di appassionati degli sport invernali della Romagna e del Casentino, agli stessi operatori del settore e ai gestori della stazione invernale di Fangacci - Monte Falco.

Stanno saltando una dietro l’altra tutte le iniziative messe in campo dal progetto ‘Neve&Natura’ promosso dal Parco nazionale e dal Comune di Santa Sofia per valorizzare durante l’inverno tutto l’alto Bidente con corsi, escursioni e appuntamenti sportivi che richiamano ogni anno frotte di appassionati. Insomma, un altro inverno no anche se in tanti aspettano una inversione di tendenza con l’arrivo di aria fredda e di nevicate almeno in gennaio e soprattutto a febbraio per far partire la stagione la stagione.

"Noi siamo pronti a partire perché l’impianto di risalita è stato collaudato così come il tapis roulant – precisano i gestori della stazione invernale – e se nevica tutti i servizi saranno in funzione". Nonostante la mancanza di neve abbia scoraggiato molti a non raggiungere Campigna con effetti negativi anche sulle attività commerciali dei paesi della Val Bidente "quando c’è neve a Campigna anche visivamente il flusso di auto è ininterrotto e si lavora molto" confermano anche gli esercenti di Galeata, Santa Sofia e Corniolo, il Capodanno ha fatto invece tornare il sorriso alle strutture ricettive, agli agriturismi e ai ristoratori come ci confermano i gestori della Burraia, del Poderone e dei localidi S. Sofia.

Se Campigna piange, almeno a Ridracoli lentamente sta tornando il sorriso. Infatti il livello del lago è salito nella mattinata di martedì 2 gennaio toccando i 547,25 metri sul livello del mare decisamente superiore di 5 metri rispetto allo stesso mese del 2022. Siamo ancora lontani dalla tracimazione fissata a quota 557,30 metri perché l’invaso contiene 23.729,887 metri cubi d’acqua rispetto ai 33 milioni di massima portata, ma siamo solo agli inizi dell’inverno.