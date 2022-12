Niente neve sui monti, ma la diga sta meglio

di Oscar Bandini

Manca la neve in Campigna e dintorni, in pratica su tutto il crinale, e la stazione invernale è chiusa, ma gli operatori turistici non demordano e guardano alle prossime sfide. Dopo gli accenni di inverno con nevicate in novembre e inizio dicembre, per il terzo anno consecutivo la coltre nevosa dunque latita sulle cime dell’Appennino tosco-romagnolo protette dal Parco nazionale. Le temperature quasi primaverili, le web cam che desolatamente riprendono le piste della Capanna e dei Fangacci verdeggianti e infine le previsioni meteo fanno capire che anche nei prossimi giorni la situazione non cambierà, quindi addio alla fiaccolata notturna sulle piste di Monte Falco.

"Noi siamo pronti – spiega l’albergatore e maestro di sci Manuel Tassinari –. L’impianto di risalita è collaudato e assicurato, il campo scuola con il tapis roulant è stato installato, aspettiamo solo che nevichi. Certo noi siamo in grado di ripartire in ogni momento, anche se i costi per far funzionare l’impianto da 150 euro al giorno per l’energia passeranno a 450 euro e per questo confidiamo sia nel Governo che nella Regione per abbattere i costi, ma prima di tutto serve la neve".

Del resto quando manca la neve la differenza negli arrivi e nelle presenze in Campigna e in tutto il comprensorio turistico della Val Bidente si vede, ma visti i cambiamenti climatici in atto sia d’estate che in inverno forse è il caso che enti e privati si accordino su un progetto a 360° sulla montagna forlivese. "Ci sono troppi soggetti in campo e manca una regia. Dobbiamo puntare di più sulla stagione primaverile, sull’escursionismo a piedi, in bici, a quello dei fotografi naturalisti, agli stranieri, ma serve anche una attrazione che abbiamo individuato da tempo nella seggiovia che dalla Capanna porta a Monte Falco-Falterona, permettendo così anche alle persone più anziane e ai bambini di raggiungere facilmente le cime più alte. Oggi ai turisti servono novità – conclude Tassinari – e quindi confido che il milione e 800mila euro promessi dal presidente Stefano Bonaccini per la costruzione della seggiovia si materializzino al più presto".

Notizie più rassicuranti, arrivano dallo stato di salute della diga di Ridracoli. Le piogge delle settimane scorse hanno fatto crescere significatamente il livello dell’invaso, ma siamo ben lontani ancora dalla tracimazione. Infatti ieri pomeriggio alle 17.45, a mezzogiorno, il livello si posizionava a 542.68 metri sul livello del mare rispetto: sono oltre venti mjetri in più rispetto al minimo di qualche settimana fa, però ne mancano ancora una quindicina rispetto ai 557,30 metri dello sfioro. L’invaso al momento contiene 20.141.319 metri cubi d’acqua rispetto ai 33 milioni di volume massimo. La tracimazione che spesso ha caratterizzato a Ridracoli la fine dell’anno o gli inizi del successivo è ancora un lontano ricordo. Ma se arriverà almeno una volta per l’appunto la neve, la situazione riuscirà a normalizzarsi.