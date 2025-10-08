"Niente rotonda a Ladino". La strada resterà chiusa

Dopo lo scoppiettante consiglio comunale della scorsa settimana, a Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono le polemiche a distanza tra la maggioranza e il gruppo di opposizione Insieme per Crescere, capitanato dall’ex prima cittadina Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza. Una diatriba che si alimenta via social.

Dopo il botta e risposta su bilancio e vendita delle ultime quote delle Terme in mano pubblica, lo ‘scontro’ si sposta ora sulla rotonda di via Ladino. Domenica IpC ha manifestato il proprio disappunto per la scelta dell’attuale governo cittadino di non realizzare la rotatoria all’incrocio ‘dei fiumi morti’ ovvero quella che da via Ladino si innesta sulla Ss 67 tosco – romagnola. Un’intersezione testimone di centinaia di incidenti nel corso dell’ultimo mezzo secolo. ‘Ciao ciao rotonda’ è la didascalia che accompagna la foto pubblicata sulla pagina Facebook di Insieme per Crescere.

"Il sindaco Billi ha confermato che la rotonda di via Ladino, già progettata e inserita negli interventi già finanziati di Anas – scrivono i tre consiglieri – non verrà realizzata. Prendiamo atto, quindi, che la soluzione provvisoria adottata dalla precedente Amministrazione – e tanto criticata dall’attuale maggioranza – alla fine è stata considerata il miglior risultato possibile".

La strada è chiusa dall’indomani dell’incidente mortale che nel 2017 costò la vita a un motociclista, scontratosi con un’auto proveniente dallo ‘stradone’. Da allora non si sono più verificate collisioni (un solo incidente causato da un tamponamento). A seguito della chiusura, l’Amministrazione Tonellato aveva finanziato il progetto della rotonda, i cui costi di realizzazione sarebbero stati sostenuti da Anas con uno stanziamento di 800.000 euro.

"Il progetto di fattibilità, quindi non esecutivo, è stato bocciato da Anas poiché sono emerse perplessità importanti sui costi in generale e per il Comune, che avrebbe dovuto affrontare la spesa di espropri, del progetto esecutivo e degli interventi infrastrutturali ulteriori – spiega il sindaco Francesco Billi –. L’ipotesi alternativa riguarda invece una pianificazione che coinvolgerebbe oltre ad Anas, la Provincia di Forlì – Cesena e, in prospettiva, anche Forlì. Entro l’anno sarà convocato un tavolo per la messa in sicurezza degli ingressi alla Ss 67, caratterizzati da importanti volumi di traffico. Intervento che coinvolgerà le immissioni alla tosco – romagnola, dal Montale alla via Volpina. Confermata l’attuale chiusura dell’incrocio di via Ladino, mentre l’ipotesi della rotonda si applicherebbe all’incrocio fra Ss67 e via del Partigiano, senza perdere i fondi della convenzione Anas".

Francesca Miccoli