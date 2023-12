Nisa, da 70 anni in sella. Festa per i 16 dipendenti della storica azienda

L’azienda Nisa di Forlì di via Borrelli ha compiuto 70 anni, festeggiati con una cena di Natale tra colleghi, clienti e fornitori al ristorante Panoramico. Nata nel 1953, ha continuato la sua corsa grazie a Giulietto Fabiani che, dopo l’uscita di scena dei suoi due soci e amici, ha creduto nell’impresa e nel 1980 ha assunto suo figlio Enzo. Dal 2010 la terza generazione ha preso in mano le redini di Nisa, che produce selle per moto e scooter grazie ai 16 dipendenti, con clienti in Italia e all’estero. L’azienda è fatta di artigiani competenti e d’esperienza che sanno combinare la tecnica con le più moderne soluzioni e la qualità dei materiali, con prodotti di fattura italiana.

"Lavoriamo – spiegano – con l’obiettivo di soddisfare in pieno le richieste del cliente e ottenere il massimo risultato in termini di comfort ed eleganza. Ripariamo e restauriamo selle di ogni tipo su campione o disegno ed eseguiamo interventi di ricostruzione su tappezzeria auto, cuscineria nautica e rivestimenti palestre, modificando densità ed ergonomia della sella".

L’azienda ha partecipato a novembre all’Eicma di Milano, il più importante evento per il settore auto e moto, in cui ha presentato le proprie innovazioni, con progetti di selle ergonomiche, inserti in memory e cuciture personalizzate, con un’ampia scelta di materiali, colori e decorazioni. "Eseguiamo lavorazioni con macchinari speciali – precisano – per la saldatura a filo di lamiera e ferro, realizzando manufatti con elevati standard di qualità e robustezza e curiamo ogni particolare dalla progettazione alla realizzazione".

Gianni Bonali