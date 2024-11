Nisi pronta a investire. Uffici trasferiti da Milano

Un’impresa dalla leadership giovane e dal respiro internazionale, ma con un cuore pulsante in Romagna, tanto da aver trasferito a Forlì dalla ‘capitale economica’ del Paese, Milano, anche l’ufficio progettazione. Si tratta di Nisi Group di Forlì, azienda leader nella produzione di meccanismi per divani letto e materassi, fornitrice dei principali brand e produttori di divani letto in Europa.

Fondata a Forlì oltre 50 anni fa, nel 2019 ha acquisito la Stema di Milano, costituendo così il gruppo Nisi, che conta oggi 180 dipendenti su tre siti (due a Forlì e uno a Ronco Briantino, nel Milanese). L’azienda vanta una produzione giornaliera di 900 meccanismi e un numero uguale di materassi, con un fatturato che sfiora i 40 milioni di euro. Già affermata in Francia, Germania, Romania e Albania, nel giugno scorso ha portato negli Stati Uniti, in uno dei saloni internazionali di riferimento per il settore dell’arredamento, le sue 6 linee di prodotto per un totale di 50 referenze.

"Abbiamo una produzione – afferma Cristian Nisi, amministratore delegato del gruppo –, in grado di rispondere alle differenti esigenze della clientela, sempre orientati alla personalizzazione, senza però trascurare la qualità". La spinta all’innovazione tecnologica porterà a un prossimo ampliamento dello stabilimento di Forlì per complessivi 10mila metri quadrati, con un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica, con una produzione prevista di circa 1 megawatt/ora. Entro il 2027 il gruppo Nisi incrementerà il proprio organico, aprendosi a nuovi talenti, con una ricaduta occupazionale significativa tra progettisti, disegnatori e operai specializzati.

Inoltre, sul territorio, sono in atto importanti collaborazioni con le Università di Forlì e Urbino e con l’istituto superiore ‘Marconi’, per creare un percorso per i giovani verso il mondo del lavoro. Sul versante della sostenibilità ambientale l’azienda si è dotata di macchinari per il recupero degli scarti e ha in progetto l’adozione di un processo di separazione dei materiali consumabili per dare loro nuova vita. Per quanto concerne le iniziative socio-culturali l’azienda è impegnata nell’Art Bonus a favore del San Domenico e dell’associazione Armonia, oltre che per l’Avis. Durante l’alluvione, ha messo a disposizione della scuola elementare ‘Tempesta’ e media ‘Mercuriale’ fondi necessari all’acquisto di attrezzature e al ripristino di arredi.

Gianni Bonali