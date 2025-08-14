"No agli appartamenti per richiedenti asilo"

Non bastano le temperature massime estreme a riscaldare l’atmosfera a Castrocaro. Ad accendere ulteriormente gli animi interviene la protesta del governo cittadino sulla questione alloggi per richiedenti asilo.

Ma andiamo con ordine. La Cooperativa Acquacheta di Tredozio, che gestisce centri di accoglienza distribuiti in singole unità abitative, ha affittato tre appartamenti in piazza Garibaldi, cuore cittadino su cui si affaccia la chiesa arcipretale. Locali che potrebbero ospitare fino a quattordici richiedenti asilo.

Ipotesi che ha fatto scattare l’allarme in seno alla Giunta comunale, che ha espresso una "ferma contrarietà", tradottasi in un documento informativo spedito a firma del sindaco Billi non solo al Presidente della Cooperativa Mirko Betti, ma per conoscenza anche alla Prefettura, alla Questura e all’Arma dei Carabinieri.

"In data 23 luglio 2025 ho ricevuto, insieme all’assessore ai servizi sociali Federica Pierotti, i vertici della Cooperativa – spiega Billi –. In tale occasione il presidente prospettava di alloggiare presso tre appartamenti, affittati dalla Cooperativa stessa in Piazza Garibaldi a Castrocaro Terme, nuclei famigliari di richiedenti asilo. Ci siamo quindi riservati di confrontarci con la Giunta Comunale, per esprimere un parere unitario, non senza aver ampiamente rappresentato le perplessità in merito".

L’eventuale collocazione dei migranti in centro, nelle vicinanze della chiesa e del Grand Hotel, non rappresenterebbe una soluzione consona per "un paese che deve già affrontare un complicato percorso di riposizionamento turistico – aggiunge la fascia tricolore –. In secondo luogo viviamo quotidianamente gli enormi sforzi per mantenere il controllo del nostro territorio, affiancati da forze dell’ordine meritevolissime, ma già oberate da adempimenti burocratici e operativi". I costi sociali, infine, lievitano di anno in anno.

"Per tutto ciò – conclude Billi – la giunta comunale ha espresso la propria convinta ostilità a qualsiasi ipotesi che preveda l’alloggio di richiedenti asilo negli immobili suddetti". Il disappunto cresce dunque fino a culminare nell’ostilità. "Siamo convinti infatti della necessità di evitare al paese ulteriori scenari che non garantiscono la totale serenità della comunità e delle istituzioni locali, al di là delle comprensibili rassicurazioni anticipate dalla Cooperativa stessa". La chiusura rafforza ancora una volta il concetto. "Essendo motivati a ribadire la nostra ferma contrarietà in ogni sede istituzionale e di fronte all’opinione pubblica, ho già firmato un’informativa inviata a Prefettura, Questura e Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, perché è giusto che tutti ne siano al corrente".

Francesca Miccoli