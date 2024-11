"No al carrozzone, si torni ai territori"

Sanità sotto accusa in Emilia-Romagna: la gestione accentrata delle aree vaste sarebbe, secondo Luca Pestelli (foto), candidato alle Regionali per Fratelli d’Italia, la causa principale di disservizi e carenze che penalizzano i cittadini. "La Romagna è passata da quattro aree a un solo gigante dai piedi di argilla, che abbandona i cittadini. Non a caso la Regione Marche, che anni fa sacrificò la salute sull’altare delle aree vaste, ha deciso con lungimiranza di tornare sui propri passi e istituire nuovamente zone sanitarie territoriali". Pestelli si chiede: "Come è possibile che un’Ausl che serve oltre un milione di abitanti confini con un’altra che fa riferimento a una popolazione di 70mila persone? La logica politica del Pd – sottolinea il candidato – rimane legata a programmazioni inesistenti vincolate a presunte scelte di risparmio, evidentemente necessarie solo a sud del fiume Senio. Questi carrozzoni imposti da una politica miope si dimostrano inidonei alla cura delle necessità dei cittadini, proponendo gestioni apparentemente parsimoniose ma che in realtà moltiplicano i costi sociali, dimenticando di investire sulla prevenzione". La medicina territoriale può essere uno strumento utile per far fronte alle carenze del servizio sanitario: "Per uscire da questa terribile situazione il sistema socio-sanitario deve tornare a essere prima di tutto capillare – conclude Pestelli – e deve coinvolgere la comunità degli operatori, l’associazionismo, i medici di base, case di comunità e rete delle farmacie territoriali. È evidente: il Pd non ha la volontà politica di farlo. L’accentramento sanitario e politico sta facendo troppi danni al territorio: è ora di invertire la rotta".