No al muro contro muro, i co-capoluoghi trovino un’intesa

La politica, da una parte e dall’altra del fiume Savio, non ferisca – forse mortalmente – un sogno. Cerchiamo di stare sulla sostanza: Forlì è candidata. Le va dato atto di essersi mossa in anticipo, certamente grazie ai propri buoni uffici con il Governo (è avvantaggiata, ma questa non è una colpa). Il sindaco ha detto – e poi ribadito al Carlino pochi giorni fa – di pensare a un coinvolgimento di Cesena. Cerchiamo di vedere la parte positiva e si trovi la forma migliore per istituzionalizzare questa ragionevole ‘offerta’, senza provocare incidenti diplomatici. Che ce ne sono stati già abbastanza nel recente passato.

Di positivo c’è che una candidatura appoggiata anche da Cesena sarebbe più forte. Il resto è davvero così fondamentale? Il comune capofila deve essere uno, dice Zattini: bene, si metta Forlì (su questo forse sono d’accordo anche nel co-capoluogo). Poi è davvero vietato scrivere nei loghi, nella comunicazione, nei progetti "Forlì-Cesena"? La politica non riesce a volare più alta rispetto alle indicazioni tecniche di un bando (per altro ancora non pubblicato)? La classe dirigente delle due città riesce ad accordarsi sulle risorse e sugli eventi da organizzare? Cesena, da parte sua, è d’accordo nell’attribuire a Forlì un ruolo di leadership che sembra francamente innegabile? Basti pensare a vent’anni di mostre al San Domenico con crescente successo e ai numeri dei visitatori delle due città, molto superiori sotto San Mercuriale.

Onestamente, comunque, tutto sembra preferibile rispetto a un litigio sulla cultura. E su una candidatura che, anziché raddoppiare d’intensità, diventerebbe dimezzata. L’unica cosa che Forlì non può permettersi (nemmeno Zattini, che auspica un coinvolgimento "dal basso") è di sottrarre energie da un sogno per sprecarle in un logorante muro contro muro campanilistico.

Marco Bilancioni