No all’area di Pieveacquedotto Il comitato: "Il Comune limiti i danni"

Continua a fare discutere la nuova area di Pieveacquedotto, 24mila metri quadrati tra l’iper e l’A14, dove apriranno varie nuove superfici commerciali. Tra quelle note, McDonald’s e Roadhouse (fonti vicine alla proprietà fanno sapere che l’intero progetto sarà presentato ufficialmente il mese prossimo). Mercoledì sera il comitato ‘No Megastore’ ha organizzato un incontro alla palazzina Avis in cui sono state mosse numerose obiezioni. Il gruppo aveva invitato anche Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega all’urbanistica, ma la portavoce del comitato Sara Conficconi commenta la sua defezione usando l’espressione "tirare un bidone".

Sara Conficconi ha spiegato: "Aveva confermato la sua presenza, ma alle 18 ci ha comunicato che non sarebbe stato presente perché i tecnici non erano disponibili a presenziare accanto a lui. Io gli ho chiesto di venire comunque, quantomeno per ascoltare le opinioni dei presenti, ma la risposta è stata negativa. Ha dato disponibilità per un successivo incontro in Comune, invito che ho subito accettato. Speriamo che non ci tiri il bidone anche in quella occasione". Si entra, poi, nella polemica: "La situazione è preoccupante dal punto di vista ambientale e sociale. Al vicesindaco avrei voluto chiedere qual è la sua posizione". La costruzione dell’area di oggi è figlia di scelte di precedenti amministrazioni che, negli anni 2000, si proiettavano verso la realizzazione di parchi commerciali e poi, nel 2017, approvarono una delibera che includeva per 97 aree, tra le quali Pieveacquedotto: "Il sindaco Zattini ha più volte detto che si sarebbe opposto alla realizzazione. Ad oggi, però, non vediamo alcuna opposizione. Il vicesindaco, anzi, sembra mostrarsi favorevole alle trasformazioni in essere".

Tra i relatori figurava anche Ippolito Lamedica, urbanista: "Visto che il progetto è ormai già in stato avanzato, quello che si deve chiedere è che, a fronte dei profitti dei quali si avvantaggeranno gli investitori, si facciano azioni anche per i cittadini. Gli amministratori dovranno dar vita a una gestione virtuosa con interventi strutturali della viabilità e la realizzazione piste ciclabili e pedonali, finanziate con il contributo dei privati che trarranno profitto da quell’area". Porta dati allarmanti Nadine Finke, portavoce dei Parents for Future: "Ammontano a 8 miliardi di euro all’anno i costi nascosti del consumo del suolo negli ultimi 15 anni. Nel 2021 in Italia sono stati consumati 2 metri quadrati di suolo al secondo. A Pieveacquedotto aumenteranno i livelli di Co2 e altri inquinanti in una zona già critica, basti pensare allo studio del 2017 sulle unghie dei bambini, che ha mostrato come quelli delle aree estnord vedessero un deposito del 60% di metalli in più rispetto a sud-ovest".

Ad affrontare le ricadute sociali dell’area commerciale, invece, è Maria Giorgini, segretaria generale Cgil: "Nel 2000, quando è nata la discussione che prevedeva la realizzazione di una grande area commerciale a Forlì, le cose erano diverse rispetto ad ora: le persone, prima della sensibilizzazione ambientalista, si percepivano come consumatori e reclamavano un loro ‘diritto al consumo’. Molti di loro, oggi, hanno cambiato idea. Oggi l’e-commerce sta assorbendo buona parte del mercato e i disastri che queste strutture comportano per le città sono sotto gli occhi di tutti. Sono decine di migliaia di metri quadrati di vendita che non ci servono. Porterà lavoro? Sfatiamo il mito: quando aprì Puntadiferro furono promessi 500 posti di lavoro in più, invece vedemmo subito chiudere tanti negozi in centro e nei quartieri e tanti contratti a tempo indeterminato diventarono precari".

La sindacalista punge la maggioranza: "Sappiamo che le scelte risalgono a diversi anni fa, ma questa amministrazione è insediata da 4 anni e forse avrebbe avuto tempo per porre rimedio, considerando anche che si è tanto parlato di un piano per il centro, senza poi passare ad azioni concrete. Ora gli amministratori devono incontrare le parti sociali, associazioni sindacali, di categoria e ambientaliste per provare insieme a mitigare i danni".

Sofia Nardi