‘No other land’, stasera proiezione e incontro con Milad Basir

Offre molti spunti di riflessione ‘No other land’, e infatti alla sua proiezione, fissata alla multisala Astoria stasera alle 21, seguirà un dibattito condiviso con il pubblico. Uscito nel 2024, è un documentario diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal.

Vincitore del premio per il miglior documentario al festival internazionale del cinema di Berlino del 2024 e attualmente candidato agli Oscar, documenta gli espropri delle terre e delle case dei palestinesi in Cisgiordania, fenomeno legato alle violenze del governo israeliano e alle espansioni delle colonie ai danni della popolazione palestinese in forte crescita in tutti i territori occupati negli ultimi anni. Le riprese, girate tra il 2019 e il 2023, mostrano la vita di Basel Adra, un attivista palestinese del sud della Cisgiordania, che combatte fin dall’infanzia l’espulsione di massa della sua comunità da parte delle forze di occupazione israeliane. A un certo punto Basel incontra Yuval Abraham, un giornalista israeliano con cui si sviluppa un’improbabile alleanza. Ma il rapporto tra i due è messo a dura prova dall’enorme disuguaglianza tra loro.

Al termine della proiezione si parlerà della situazione nella Cisgiordania insieme a Milad Basir, giornalista italo-palestinese, e a un volontario di Operazione Colomba che nel villaggio natale di Basel, At-Tuwani, ha passato diversi mesi con il regista palestinese. L’evento è organizzato dall’associazione ‘Forlì città aperta’.