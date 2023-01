"Noi, al funerale di Benedetto XVI Un Papa che ci ha insegnato tanto"

C’erano anche forlivesi ieri in piazza San Pietro per le esequie del Papa emerito Benedetto XVI. Fra queste don Massimo Masini, parroco dell’Unità pastorale di San Martino in Strada, che è partito in treno mercoledì sera, ha soggiornato a Roma presso l’istituto dei missionari del Preziosissimo Sangue di San Gaspare del Bufalo e poi, al mattino, ha concelebrato la messa del funerale in piazza San Pietro. "Dovevamo partire con un gruppetto di amici – afferma il sacerdote – che poi all’ultimo momento non hanno potuto partecipare. Ho deciso comunque di andare da solo per la gratitudine che ho verso di lui. Sono diventato prete nel 1998 e, dopo Papa Giovanni Paolo II, Benedetto ha accompagnato i primi anni del mio ministero sacerdotale. Ho concelebrato con lui all’incontro dei giovani a Loreto nel 2007, ho vissuto le esperienze della Giornata mondiale dei giovani a Colonia e a Madrid. Essere qui a Roma per il funerale, accanto a persone che vengono da tutto il mondo, è per me un modo per restituire tutto quello che da lui ho ricevuto e per toccare con mano, ancora una volta, che la Chiesa è davvero un mistero grande".

Nei giorni in cui la salma è stata esposta in Basilica diversi fedeli hanno voluto rendere un ultimo omaggio e la mattina del funerale alcuni si sono organizzati partendo in auto molto presto. "Ho voluto compiere questo gesto di gratitudine – sottolinea Francesca, 52 anni, che opera in una realtà sociale – perché con la sua dedizione Benedetto XVI ci ha aiutato a riflettere, a renderci conto che i tempi cambiano pure per la Chiesa, ed è stato un maestro di fede con la sua gentilezza". Fra le decine di migliaia di persone che hanno riempito la piazza c’erano, quindi, pure diversi romagnoli che hanno raggiunto Roma con mezzi propri o in treno, e alcuni hanno approfittato dei giorni di festività per fermarsi qualche giorno nella capitale. "L’inedito di due Papi, anche se uno emerito, e il funerale del suo predecessore presieduto da un Papa – evidenzia Raffaele, pensionato – oltre a essere un evento di fede ha rappresentato un fatto storico a cui partecipare. Mi trovavo già a Roma e ho pensato così di fermarmi un giorno in più per assistere alla cerimonia".

C’è stato anche chi ha subito reso omaggio al Papa emerito: "Ero venuto qualche giorno a Roma con la famiglia – racconta Pino, padre di due figli – ho cambiato il programma turistico e il 2 gennaio sono andato in piazza. Mi sono messo in fila e ho aspettato un’ora e mezza in coda, in silenzio, poi una breve preghiera davanti alla salma sotto l’altare principale in San Pietro. È stato un Papa che ha custodito il rapporto fra fede e ragione e ci ha insegnato che nella debolezza, nella fragilità, passa il mistero della vita". Un’altra testimonianza è quella di Paola, attrice, che rievoca anche su Facebook la sua commozione del "4 gennaio, in Piazza San Pietro, in un mattino bellissimo" e racconta della fila, del saluto, della preghiera, ricordando che "Papa Benedetto XVI ha lottato per la fede, la speranza e la carità, uomo di Dio, mendicante e testimone innamorato di Cristo".

Domattina alle 10 nella Cattedrale di Forlì il vescovo, mons. Corazza, presiederà la messa di suffragio per Benedetto XVI a cui è invitata tutta la diocesi di Forlì-Bertinoro.

