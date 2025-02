"Noi al progetto ci crediamo"

Valentina Paglia lavora nello studio ‘Ingegneria RL’, che ha curato la progettazione dei lavori. "Noi ci siamo trasferiti nella Galleria un anno fa perché siamo i primi a credere nel progetto di riqualificazione. Inizialmente la zona non era delle migliori, ma da quando c’è il cantiere sono stati chiusi gli oblò, prima usati come bivacchi, e abbiamo una percezione migliore, anche se la situazione peggiore si vive sul lato ‘via Sauro’. In ogni caso sappiamo che i condomini si trovano spesso a chiamare le forze dell’ordine di notte. Un aiuto lo darà la videosorveglianza – conclude Valentina –, ma anche il passaggio delle persone che, a lavori finiti, non avranno più timore a tornare a usare questi spazi".