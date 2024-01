NOI FORLIVESI

Caro Roberto, il motivo per il quale c’è una sorta di ‘ingorgo’ di lavori pubblici è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ormai da tutti conosciuto come Pnrr. I fondi europei che arrivano hanno un vincolo: i cantieri che nascono grazie a questi devono essere terminati il 30 giugno 2026. Se ne parla ormai da 18 mesi, ne restano 30. Due anni e mezzo: possono sembrare tanti, in realtà no, se consideriamo i possibili problemi di grandi cantieri. Dal ritrovamento di beni archeologici al possibile aumento delle materie prime (è già successo, e la situazione internazionale così delicata non consente di escluderlo). In estate, il sindaco Gian Luca Zattini aveva detto che non concedere una proroga per i territori alluvionati significava non aver compreso la portata del disastro che ha colpito: al momento non si sente parlare di questo. Dunque, per accelerare, tanti lavori sono in corso contemporaneamente. Questo è l’anno in cui si dovrebbe maggiormente coglierne l’impatto: da corso della Repubblica alla galleria Vittoria, dall’auditorium di viale della Libertà alla nuova scuola media ‘Maroncelli’. È ovvio che ciascuno di questi (se n’è parlato a lungo, per esempio, per l’impatto che investe corso della Repubblica) comporti dei disagi. Sull’altro lato della medaglia, dovremmo avere una città più moderna e interessante.